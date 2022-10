8 ott 2022 13:15

È MORTA IN UN INCIDENTE STRADALE L'ATTRICE SPAGNOLA BEATRIZ ALVAREZ-GUERRA: LA SUA AUTO È FINITA IN UN FIUME DOPO UN VOLO DI DIECI METRI A COTOBADE, IN GALIZIA – IL COMPAGNO È STATO ARRESTATO PER OMICIDIO COLPOSO PER NEGLIGENZA: GUIDAVA SENZA PATENTE. È RIUSCITO A USCIRE DAL VEICOLO MIRACOLOSAMENTE. UNA VOLTA MESSOSI IN SALVO, HA PROVATO A LIBERARE LA DONNA MA…