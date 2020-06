28 giu 2020 17:24

MORTA IN UN INCIDENTE IN VESPA LA 14ENNE VITTORIA DE PAOLI, NOTA PER AVER RECITATO NEL 2016, A SOLI 10 ANNI, NELLA FICTION RAI “DI PADRE IN FIGLIA” ACCANTO A CRISTIANA CAPOTONDI - LA RAGAZZA AVEVA PARTECIPATO A UNA GITA SUI COLLI A FARRA DI SOLIGO, IN PROVINCIA DI TREVISO…