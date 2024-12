MORTAXI VOSTRI - I TASSISTI ROMANI SE NE FREGANO DEL FIUME DI PELLEGRINI CHE INONDERÀ LA CAPITALE DURANTE L'INIZIO DEL GIUBILEO E LE FESTE DI NATALE: IL 30% DEGLI AUTISTI SE NE ANDRA' IN FERIE. PER QUESTO I TURNI SONO STATI ALLUNGATI A 10 ORE - IL COLMO È CHE SECONDO GUALTIERI LA RIDUZIONE DEI TAXI È SENSATA PERCHÉ NEL PERIODO DELLE FESTE LA RICHIESTA È MINORE (SI È SCORDATO DELL'APERTURA DELL'ANNO SANTO?)

Tra le vacanze di Natale e l’avvio del Giubileo 2025 in programma il 24 dicembre, Roma si prepara ad accogliere milioni di turisti i quali, però, avranno non poche difficoltà a trovare dei taxi in città. La commissione consultiva taxi del Campidoglio ha infatti confermato le riduzioni del servizio in vigore lo scorso anno per il periodo invernale. Conti alla mano, si vede una riduzione di circa il 30% delle auto bianche in circolazione sulle strade di Roma tra dicembre 2024 e gennaio 2025.

Il dipartimento trasporti di Roma, infatti, ha pubblicato una determina con la quale allunga i turni, prevede auto di rinforzo ed una razionalizzazione del servizio per far fronte ai tassisti che, nel periodo natalizio, non lavoreranno. Questo nonostante, si legge nella determina, “con l'avvicinarsi delle festività natalizie e di Capodanno, si prevede, a partire dal prossimo mese di novembre, un progressivo incremento nella circolazione della cittadinanza romana”.

Il dipartimento ha infatti confermato la riduzione dell’organico prevista con una determinazione dirigenziale del 29 dicembre 2023. Dal 23 dicembre al 28 dicembre 2024 riposeranno le licenze dalla 2557 alla 5134. Dal 28 dicembre al 2 gennaio andranno in ferie i titolari delle licenze dalla 5135 fino a fine numerazione. Infine, dal 2 gennaio al 7 gennaio sarà la volta delle licenze dalla 1 alla 2556. Conti alla mano, tenendo conto che a Roma sono attive circa 7.800 taxi, si parla di una riduzione dell’organico di circa il 30%.

Così, senza modificare i periodi di vacanza, il Comune ha deciso di prevedere prolungamenti dei turni e auto di rinforzo per garantire il servizio. Dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, i tassisti che lavoreranno osserveranno turni di 10 ore: dalle 6 del mattino alle 16, dalle 8:30 alle 18:30, dalle 14:00 alle 24:00, dalle 17:00 alle 3:00 e dalle 20 alle 6:00. Un modo, insomma, per cercare di colmare il “vuoto” lasciato dagli autisti che andranno in ferie.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in un intervista al Corriere, ha detto che questa riduzione è stata decisa analizzando la domanda nel periodo delle feste. Secondo i dati, l'utenza che si rivolge ai taxi si riduce sensibilmente e, per questo, non serve che tutte le auto bianche siano in servizio.

