MORTE, ANDATA E RITORNO – LA ASSURDA STORIA DI UNA BIMBA DI 12 ANNI CHE SI E' RISVEGLIATA DOPO ESSERE STATA DICHIARATA MORTA DAI MEDICI DI UN OSPEDALE INDONESIANO, MA E' MORTA UN’ORA DOPO: MENTRE I GENITORI LA STAVANO LAVANDO IN CASA PRIMA DELLA SEPOLTURA, LA PICCOLA HA RIAPERTO GLI OCCHI E IL SUO CUORE HA INIZIATO A BATTERE DI NUOVO – MA QUANDO I DOTTORI SONO ARRIVATI…

Si risveglia dopo essere stata dichiarata morta dai medici e muore un’ora dopo: è quanto accaduto in Indonesia a una ragazza di 12 anni. Secondo quanto raccontato alla stampa locale dai suo familiari, ancora sotto shock per ciò che è avvenuto, Siti Masfufah Wardah, questo il nome della 12enne, è stata dichiarata morta dai medici dell’ospedale della cittadina di Probolinggo alle 18 del 18 agosto in seguito ad alcune complicazioni del diabete cronico, di cui la ragazza soffriva.

Circa un’ora dopo, il corpo della ragazza è stato portato nell’abitazione della famiglia, dove è stato immerso in una vasca per la pulitura in vista della sepoltura. È stato in questo momento che la ragazza ha ripreso vita.

“Mentre il suo corpo veniva lavato, la sua temperatura corporea si è improvvisamente riscaldata. E i suoi occhi chiusi si sono riaperti all’improvviso. E abbiamo visto che il suo cuore batteva di nuovo e il suo corpo si muoveva” ha raccontato il padre della ragazza. Subito dopo i familiari hanno avvertito i medici che si sono precipitati nell’abitazione per fornire ossigeno alla giovane, la quale, poco dopo è di “di nuovo” deceduta.

Dopo che la sua morte è stata confermata per la seconda volta, il corpo della 12enne è stato nuovamente lavato e questa volta sepolto nel cimitero del villaggio di Lambangkuning. Il capo della polizia, Muhammad Dugel, ha confermato l’incidente e ha dichiarato che vi sono delle indagini in corso sull’intera vicenda.

