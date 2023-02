7 feb 2023 10:34

LA MORTE ASPETTA AL VALICO – NELLA NOTTE UN OPERAIO È MORTO NEL CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DEL TERZO VALICO, A VOLTAGGIO, IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA – FATALE UNA FIAMMATA CAUSATA DA UNA FUGA DI GAS DURANTE UNO SCAVO – LA VITTIMA È UN UOMO DI CROTONE DI 33 ANNI. FERITO IN MANIERA NON GRAVE UN ALTRO OPERAIO, ORA RICOVERATO…