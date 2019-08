MORTE DI UNO CHEF - UNA DONNA ACCUSATA DELLA MORTE DI ANDREA ZAMPERONI A NEW YORK - SECONDO I MEDIA AMERICANI LA PROSTITUTA AVREBBE FORNITO ALLO CHEF DI CIPRIANI LA DROGA E AVREBBE CERCATO CON DEI COMPLICI DI COPRIRE LA SUA MORTE – LA 41ENNE SAREBBE COINVOLTA IN ALTRE DUE MORTI PER OVERDOSE - VIDEO

Una donna è stata arrestata a New York per la morte dello chef di origini lodigiane Andrea Zamperoni, trovato morto in un albergo del Queens il 21 agosto. Secondo alcuni giornali americani oltre che su Zamperoni la polizia starebbe indagando su altri due casi di overdose nella zona in cui la donna avrebbe avuto un ruolo.

Angelina Barini, 41 anni, avrebbe fornito ai tre uomini sostanze stupefacenti contenenti Fentanyl, un oppioide Sempre secondo i media americani, in particolare i siti del New York Post e Qns, la donna - che dovrebbe essere una prostituta - con dei complici avrebbe cercato di coprire la morte di Zamperoni: nella stanza dell'ostello in cui era stato trovato c'erano lenzuola sporche di candeggina, una sega elettrica e una valigia vuota. E sarebbe proprio lei la donna portata via dalla polizia la sera del ritrovamento in manette.

Le telecamere di videosorveglianza del Kamway Lodge avrebbero ripreso la donna entrare nell'albergo con un uomo che corrisponderebbe alla descrizione di Zamperoni alle 4:58 del 18 agosto.

