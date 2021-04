MORTE IN DIRETTA - UN GIORNALISTA INDIANO POSITIVO AL COVID TWITTA LA SUA AGONIA MENTRE ASPETTA UN POSTO IN OSPEDALE - LA PANDEMIA HA MESSO IN GINOCCHIO IL PAESE: A NUOVA DELHI DOMENICA ERANO DISPONIBILI MENO DI 100 POSTI LETTO - NELL'UTTAR PRADESH I CIMITERI VENGONO COPERTI CON FOGLI DI LATTA PER COPRIRE LA VISTA DEI MORTI AI PASSANTI E AI FOTOGRAFI

Venerdì sera un giornalista dell'India settentrionale che è risultato positivo al Covid-19 ha iniziato a twittare la sua trafila in ospedale in diretta: «Ho 65 anni. Inoltre ho la spondilite, a causa della quale il mio ossigeno si è ridotto a 52», ha dichiarato in un tweet Vinay Srivastava. «Nessuno nel laboratorio dell'ospedale o il dottore sta prendendo il telefono».

La saturazione di ossigeno nel sangue al di sotto del livello di 94 è considerata allarmante per i pazienti Covid-19. Mentre gli utenti di Twitter hanno inondato il suo post di tentativi di aiuto, un uomo gli ha detto di «avere fiducia» nel governo. «L'aiuto verrà da te molto presto», ha twittato. Srivastava ha risposto: «Per quanto tempo dovrei mantenere la fede? Ora il mio livello di ossigeno è 50 e la guardia dell'ospedale di Balrampur non mi lascia entrare». Anche il consigliere per i media del primo ministro dello Stato ha risposto ai suoi tweet virali, chiedendo dettagli. Sabato pomeriggio, Srivastava ha scritto: «Il mio ossigeno è 31, quand'è che qualcuno mi aiuterà?». È stato il suo ultimo tweet.

Lo stesso giorno in cui è uscito l'ultimo tweet di Srivastava, suo figlio Harshit ha twittato: «Papà non è più con noi kaha gayi ambulance saloo (Papà non è più con noi. Dov'è l'ambulanza?)». Harshit ha detto a un giornalista di The Print, che era con lui durante il calvario e che tre ospedali gli hanno rifiutato un letto. Un nosocomio gli ha chiesto una lettera di un ufficiale medico capo per ricoverarlo, lettera che non è riuscito a ottenere. Così suo padre è morto senza ricevere cure mediche.

Nel bel mezzo di una grave carenza di bombole di ossigeno nel paese, Harshit è riuscito a ottenerne una da un membro della sua famiglia. «Sono andato a ricaricarla a mezzanotte. C'era una lunga coda, ho dovuto combattere con gli altri per cercare di salvare mio padre», ha detto a The Print.

La morte di Srivastava ha spinto Yogi Adityanath, il prete indù diventato ministro dello Stato, ad aprire gli ospedali privati e pubblici senza permesso a tutti i pazienti positivi e sospetti Covid-19. La famiglia del giornalista, nel frattempo, attende il rapporto. «Moriremo tutti», ha detto sua moglie Aruna a The Print . «[Mio marito] diceva di essere un giornalista, aiutava gli altri, anche in vecchiaia. Ma dove sono tutti adesso? Dov'è un'ambulanza? Dove sono gli ospedali?»

Nell'ultima settimana, un pericoloso aumento dei casi di Covid-19 ha paralizzato il sistema sanitario e scatenato ondate di panico nelle strade e online. Con oltre 15 milioni di casi, l'India ha registrato più infezioni da Covid-19 di tutti gli altri paesi ad eccezione degli Stati Uniti.

Nonostante la mancanza di dati affidabili sul Covid-19 in India, gli esperti sostengono che potrebbe essere il centro più colpito al mondo dal coronavirus. Mentre l'aumento delle infezioni paralizza il Paese - domenica l'India ha segnalato 273.802 nuovi casi - i pazienti stanno lottando con l'accesso a letti, bombole di ossigeno e medicine. A Nuova Delhi, la capitale dell'India, erano disponibili domenica meno di 100 letti di terapia intensiva per una città di oltre 20 milioni di abitanti.

Lo stato di Srivastava, Uttar Pradesh, con una popolazione di circa 200 milioni di abitanti, quasi quanto l'intera popolazione della Nigeria, il paese più popoloso dell'Africa, ha il secondo numero più alto di casi positivi in India. Domenica lo Stato ha registrato un record di 30.000 nuovi contagi e 129 morti in 24 ore.

La risposta al Covid-19 dell'Uttar Pradesh nell'ultima settimana ha ricevuto molte critiche. La scorsa settimana sono diventati virali foto e video di cimiteri traboccanti di corpi. Un forno crematorio ha preso fuoco per via dei troppi corpi messi a bruciare contemporaneamente. L'amministrazione statale è stata criticata anche per aver cercato di coprire la vista dei cimiteri con fogli di latta per impedire la visione al pubblico e ai fotografi. Lo Stato sta anche affrontando una grave carenza di vaccini ed è lo Stato con le peggiori prestazioni in India in termini di vaccinazione: solo il 2,29% è stato inoculato.

