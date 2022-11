LA MORTE IN DIRETTA - UNO SCIROCCATO 25ENNE TEXANO È MORTO DOPO ESSERE SALTATO SUL TETTO DI UN TIR PER POI FINIRE CONTRO UN CAVALCAVIA - SECONDO UN TESTIMONE, SI FILMAVA MENTRE STAVA… - VIDEO

Houston, Texas, ore 11 e 30 del 10 novembre. Un uomo di 25 anni, salito in cima a un camion, è morto dopo aver impattato contro un cavalcavia.

L'uomo, non identificato, è stato sbalzato dal semirimorchio dopo esservi salito in cima e aver iniziato a ballare scatenando orrore negli automobilisti sulla Eastex Freeway.

Pochi istanti prima di essere colpito mortalmente, un autista ha filmato un video dell'uomo in piedi in cima ad un Rapid bianco che schivava il primo cavalcavia, prima che si alzasse e iniziasse nuovamente a dimenarsi.

Secondo il Fort Worth Star-Telegram, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale, dove è morto.

Le autorità ritengono che si stesse registrando mentre ballava.

Crystal Davis, che ha detto di trovarsi "quattro macchine dietro di lui", ha guidato "passando davanti al suo corpo a 2 miglia all'ora”, quando tutti hanno dovuto accostare a sinistra per poter passare: «Ho visto tracce di sangue a terra. Ho visto il corpo contorto, il collo e il braccio rotti. È stato un modo orribile di iniziare la giornata».

Non si sa come l'uomo sia riuscito a scalare il semirimorchio o quando abbia trovato un passaggio per farlo, ma l'autista dichiara di non essersi accorto di nulla.

La polizia ha dichiarato che non era alterato da alcol o stupefacenti quando è avvenuto l'incidente.

Il Dipartimento di Polizia di Houston ha avviato un'indagine.

