LA MORTE FA TIKTOK - IL SUICIDIO DI UN 33ENNE AMERICANO DIVENTA VIRALE SUL SOCIAL NETWORK CINESE, CHE NON RIESCE A RIMUOVERLO - QUINDICI SECONDI IN CUI L'EX MILITARE SI SPARA DURANTE UNA DIRETTA FACEBOOK E SONO STATI CONDIVISI DA DECINE DI MIGLIAIA DI RAGAZZINI

Gabriella Mazzeo per https://www.fanpage.it/

ronnie mcnutt

TikTok è di nuovo nella bufera, questa volta per un video che mostra il suicidio di Ronnie McNutt, un 33enne ex veterano dell'esercito. Aveva prestato servizio in Iraq, ma da anni lavorava presso una concessionaria di automobili a Blue Springs. I quindici secondi apparsi negli ultimi giorni sul social dell'azienda ByteDance sono estrapolati da una diretta Facebook del 31 agosto durante la quale Ronnie aveva raccontato la sua storia e il recente abbandono della fidanzata. Aveva deciso di trasmettere la propria morte durante una live e così si è sparato davanti alla telecamera, sotto gli occhi di centinaia di utenti collegati. Facebook però ha eliminato il filmato pochi minuti dopo, fermandone in questo modo la diffusione sulla piattaforma.

Gli sforzi del social di Mark Zuckerberg però non sono bastati. Una settimana dopo, il suicidio è diventato virale su TikTok. Le condivisioni si sono moltiplicate e l'algoritmo ha continuato a proporlo a milioni di persone in tutto il mondo. Sempre più esposti al filmato i minori che sono i maggiori fruitori del social. I gestori non sono ancora riusciti a eliminare il video dalla piattaforma perché gli utenti continuano a ricaricarlo nascondendolo in altre clip apparentemente innocue.

La Bytedance ha emesso un comunicato per mettere in guardia i milioni di tiktokers nel mondo. "I nostri sistemi hanno individuato ed eliminato autonomamente i filmati – scrive nella nota – poiché violano le politiche di TikTok, contrario alla glorificazione della violenza e del suicidio. Stiamo eliminando gli account che provano ripetutamente a caricare estratti della morte di McNutt". Ad oggi, però, il suicidio dell'ex militare continua a circolare indisturbato. "Apprezziamo la collaborazione di chi ha segnalato i contenuti e lo sforzo di tutti coloro che hanno invitato gli altri utenti a non condividere o guardare il video in rispetto della persona scomparsa e del dolore della sua famiglia".

