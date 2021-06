MORTE FROM IBIZA - UN 26ENNE DI ORIGINE MAROCCHINE E UNA RAGAZZA CON DOPPIA NAZIONALITA’ ITALIANA E SPAGNOLA SONO MORTI DOPO ESSERE PRECIPITATI DAL BALCONE DI UNA CAMERA D’ALBERGO NELL'ISOLA SPAGNOLA – È SUCCESSO INTORNO ALLE 4:30 DEL MATTINO ALL’HOTEL A QUATTRO STELLE TORRE DEL MAR E SI SOSPETTA CHE SI TRATTI DI UN CASO DI FEMMINICIDIO: IL GIOVANE SI SAREBBE GETTATO DOPO LA CADUTA DELLA RAGAZZA...

DA www.leggo.it

L'HOTEL TORRE DEL MAR

Un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 21 sono morti questa notte a Ibiza dopo essere precipitati dal balcone di una camera d'albergo. Il ragazzo era di origini marocchine, mentre la ragazza era di doppia nazionalità italiana e spagnola. La notizia, scrive l'ANSA, è stata confermata da fonti del Comune di Ibiza.

Gli inquirenti sospettano che si tratti di un caso di femminicidio: il giovane si sarebbe buttato giù dal balcone qualche istante dopo la caduta della ragazza. Le indagini sono in corso. I fatti sono avvenuti attorno alle 04.30 del mattino presso l'albergo Torre del Mar, un quattro stelle della zona turistica di Playa d'en Bossa. I servizi di soccorso non hanno potuto far nulla per le vittime, morte sul colpo. Al momento non si conoscono le cause della tragedia.