1 - LOSITO, SPARITI RUBINO E ROLEX. «IL CADAVERE FU SPOSTATO»

Ilaria Sacchettoni per il "Corriere della Sera"

Un rubino grosso e tondo come una biglia, incastonato in oro massiccio. Un pegno d'amore che Teodosio Losito non si toglieva mai, nemmeno quando la storia quasi ventennale con Alberto Tarallo era finita, assieme ai fasti cinematografici della Ares Film. Dopo la sua morte però l'anello è sparito.

Come il prezioso Rolex che qualcuno gli ha sfilato dal polso subito prima che il corpo fosse cremato con una certa qual premura. Li cerca ancora Giuseppe Losito, fratello dello sceneggiatore di fiction tv trovato cadavere l' 8 gennaio del 2019 nella villa di Zagarolo, impiccato al termosifone con la sciarpa della mamma. Non è convinto che Teo si sia davvero tolto la vita.

«Il suo corpo è stato spostato sul letto, anziché lasciarlo dov' era», ha raccontato al pm Carlo Villani che sta indagando per istigazione al suicidio, dopo che nella Casa del GF Vip i due coinquilini ed ex finti amanti per contratto, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, hanno lasciato intendere che il misterioso e fosco «Lucifero» che controllava le loro vite potrebbe averlo spinto al gesto fatale.

Assistito dall' avvocato Stefano De Cesare, Giuseppe ha spiegato di aver acconsentito alla cremazione sull'onda emotiva, pressato al telefono da Tarallo, che ora gli contende la liquidazione dell'assicurazione sulla vita da 300 mila euro di cui entrambi si proclamano beneficiari. «Alberto mi giurava che quella era la volontà di mio fratello e mi ha convinto, ora però ho dei dubbi», ha dichiarato al magistrato. Se potesse tornare indietro, chiederebbe l'autopsia. «In quei giorni Teo era sereno, perché avrebbe dovuto uccidersi?».

E per non farci mancare proprio niente, in questo teleromanzo sempre più noir, ci sarebbero poi gli «strani incidenti» occorsi a Gabriel Garko e Massimiliano Morra, entrambi nel listino della Ares Film. Ne scrive Gabriele Parpiglia, autore Mediaset, nella seconda puntata del reportage su Giornalettismo .

Ricordando quando, nel 2016, dieci giorni prima di salire sul palco di Sanremo come co-conduttore-valletto di Carlo Conti, Garko per poco non ci lasciò le penne nell' esplosione della villa presa in affitto in Riviera, risvegliandosi sotto le macerie. Riportò choc, trauma cranico e una ferita sulla schiena che insanguinò la camicia di seta messa per la prima serata del Festival, sotto la giacca. Nel 2018 sarebbe stato Morra a vedere la morte troppo da vicino. Tornando a casa sulla sua 500, per evitare un' auto sulla corsia opposta, lanciata verso di lui, fu costretto a sterzare di colpo, schiantandosi contro un muretto.

«Sono un miracolato», dichiarò allora, ringraziando il cielo e di certo non Lucifero.

2 - CORPO PRIMA SPOSTATO POI CREMATO MA SU LOSITO MAI FATTA UN'AUTOPSIA

Michela Allegri per "il Messaggero"

Una polizza da 300mila euro, un cadavere prima spostato e poi cremato e una serie di conti che non tornano. È stato Giuseppe Losito, fratello dello sceneggiatore Teodosio Losito, morto suicida nel gennaio 2019, a raccontare in Procura a Roma le anomalie legate a quel decesso. Una su tutte: Losito si sarebbe impiccato al termosifone in una delle stanza della villa di Zagarolo, la ZagarHollywood dove viveva con il compagno produttore Alberto Tarallo, ma all' arrivo dei paramedici il corpo era stato spostato. I sanitari lo avrebbero trovato su un letto. L' inchiesta era stata rapidamente archiviata come suicidio e il corpo era stato cremato, con il consenso della famiglia.

«Non è stata svolta nessuna autopsia e adesso non sarà possibile nemmeno riesumare il cadavere», ha spiegato l' avvocato Stefano De Cesare, che assiste il fratello dello sceneggiatore. Tutte queste circostanza sono state riportate al pm Carlo Villani, che ha aperto una nuova indagine ipotizzando l'istigazione al suicidio. Giuseppe Losito ha anche sottolineato che sentiva il fratello con cadenza quasi quotidiana e nulla gli aveva fatto sospettare che si sarebbe potuto togliere la vita.

Poi ha raccontato di un contenzioso civile pendente tra lui e Tarallo, che riguarda una polizza vita da 300mila euro stipulata dallo sceneggiatore: è intestata a Giuseppe Losito, ma Tarallo sostiene che, via mail, il compagno gli avesse detto che avrebbe reso lui beneficiario come risarcimento per un prestito. «Ma ai familiari non risultava che Teodosio avesse problemi di soldi», ha aggiunto l' avvocato De Cesare.

L'ipotesi dell' istigazione al suicidio è emersa durante una conversazione tra gli attori Rosalinda Cannavò, alias Adua Del Vesco, e Massimiliano Morra nella casa del Gf Vip. I due hanno fatto riferimento a una presunta setta e il suo capo è stato soprannominato «Lucifero».

La Cannavò ha detto di credere che Losito possa essere stato indotto a togliersi la vita: «Se fossi rimasta lì avrei fatto la sua stessa fine», ha aggiunto. Da queste dichiarazioni si è scatenato lo scandalo mediatico Ares gate, perché in molti hanno letto in quelle parole un riferimento alla Ares Produzioni, fondata da Losito e da Tarallo. La Cannavò e Morra sono stati sono già stati sentiti in Procura come persone informate sui fatti e oggi il pm Villani sentirà nuovi testimoni. Nei giorni scorsi è stato ascoltato anche Gabriel Garko, a lungo volto di punta della Ares.

