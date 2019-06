10 giu 2019 10:49

IN MORTE DI UN PRESIDE – DOPO IL SUICIDIO DI VITTORE PECCHINI, DIRIGENTE SCOLASTICO VENEZIANO CHE SI È TOLTO LA VITA ALLA VIGILIA DI UNO SCIOPERO CONTRO DI LUI, INIZIA IL RIMPALLO DI RESPONSABILITÀ – IL PRESIDENTE NAZIONALE DIRIGENTISCUOLA TUONA: “SI È UCCISO PER IL MARTELLANTE CONCENTRICO ATTACCO ALLA PERSONA DELLE SIGLE SINDACALI” – MA I SINDACI NON CI STANNO: “NON ABBIAMO RESPONSABILITÀ, MA…”