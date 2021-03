MORTI DI FIFA - SEMPRE PIÙ PERSONE STANNO MORENDO DI MALATTIE CARDIACHE E RESPIRATORIE FACILMENTE CURABILI PER PAURA DI AMMALARSI DI COVID – PER RISOLVERE IL PROBLEMA GLI OSPEDALI POTREBBERO PRENDERE SPUNTO DALLE COMPAGNIE AEREE CHE HANNO REALIZZATO PROGRAMMI SPECIALIZZATI PER AIUTARE POTENZIALI CLIENTI A SUPERARE LE…

Sempre più persone stanno morendo di malattie cardiache e respiratorie facilmente curabili. Ma non vi preoccupate, non si tratta di una nuova malattia. Secondo il dottor Joseph S. Alpert, editore dell’American Journal of Medicine, le persone stanno morendo per…. paura di contrarre il COVID-19.

“I pazienti evitano gli ospedali il più possibile per il timore di ammalarsi. […] Per lo stesso motivo, molti ammessi all’ospedale stanno rifiutando terapie post operatorie e altri trattamenti.”

Sebbene il rischio di contrarre il COVID-19 nelle cliniche sia presente, il medico sostiene che i pazienti dovrebbero continuare ad andare in ospedale nonostante la pandemia. Infatti, negli ospedali sono presenti protocolli ben stabiliti per prevenire, testare e rintracciare eventuali contagi da COVID-19, al contrario di altri ambienti come ad esempio i supermercati.

Secondo il medico una soluzione a questo recente fenomeno potrebbe arrivare dalle compagnie aeree, alcune delle quali hanno realizzato programmi specializzati per aiutare potenziali clienti a superare la paura di volare. Alpert spera che prendendo spunto da questa situazione analoga si potrebbe incoraggiare più persone ad andare in ospedale in caso di malattie serie, sapendo che il personale sta attuando tutte le misure necessarie per evitare contagi.

