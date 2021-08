È MORTO ACHILLE LOLLO – L’EX MILITANTE DI POTERE OPERAIO AVEVA SETTANT’ANNI ED È DECEDUTO IERI NELL’OSPEDALE DI BRACCIANO – FU UNO DEI TRE MEMBRI DELLA FORMAZIONE DI ESTERMA SINISTRA A ESSERE CONDANNATO (A 18 ANNI) PER IL ROGO DI PRIMAVALLE DEL 1973, DOVE PERSERO LA VITA VIRGILIO E STEFANO MATTEI, FIGLI DEL SEGRETARIO LOCALE DEL MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO – SCAPPATO IN BRASILE, ERA RIENTRATO IN ITALIA NEL 2010, ANNI DOPO LA PRESCRIZIONE DELLA CONDANNA...

Da www.adnkronos.com

achille lollo 3

E' morto ieri Achille Lollo, unico arrestato per il Rogo di Primavalle. A darne notizia è il blog di Ugo Tassinari, ricercatore storico, giornalista e scrittore con un passato nella sinistra extraparlamentare, esperto di terrorismo e anni di piombo. Con altri due militanti di Potere Operaio, Marino Clavo e Manlio Grillo, che poi si diedero alla latitanza, la notte tra il 15 e il 16 aprile 1973, Lollo diede fuoco alla porta dell'appartamento di Mario Mattei, all'epoca segretario della sezione "Giarabub" di Primavalle del Msi, causando la morte di due dei sei figli di Mattei, Stefano e Virgilio, di 8 e 22 anni.

targa in memoria dei fratelli mattei

Scappato in Brasile con l'aiuto del Soccorso rosso dopo la condanna in I grado, Lollo era rientrato in Italia nel 2010, alcuni anni dopo la prescrizione della sua condanna a 18 anni. E' morto ieri all'ospedale di Bracciano.

"E' inutile commentare la morte di un assassino. Provo però del dispiacere perché si è portato molte verità scomode nella tomba", ha detto all'Adnkronos Giampaolo Mattei, il fratello di Virgilio e Stefano.

achille lollo 2

LA TRAGICA MORTE DEI FRATELLI MATTEI

E' il 16 aprile 1973. Sono le 3.20 di lunedì quando, nel quartiere romano di Primavalle, in via Bernardo di Bibbiena numero 33, lotto 15, scala D, terzo piano, un gruppo di giovani di Potere Operaio lascia davanti alla porta di un appartamento una tanica di benzina con un innesco artigianale. Attivano la miccia e fuggono via. Qualche secondo e poi lo scoppio, potentissimo.

La porta è avvolta dalle fiamme, che nel giro di qualche minuto si estendono a tutta la casa. E' l'appartamento di un ex netturbino, Mario Mattei, che all'epoca aveva 48 anni, segretario della sezione 'Giarabub' del Msi, Movimento sociale italiano, in via Svampa. Ha sei figli: quando si accorge dell'incendio, si getta giù da un balcone. La moglie Anna e i due figli più piccoli, Antonella di 9 anni e Giampaolo di soli 3 anni, riescono a fuggire dalla porta principale quando il fuoco comincia a diffondersi.

achille lollo

Lucia di 15 anni grazie al padre si cala nel balconcino del secondo piano e da lì si butta, presa al volo da Mattei già a terra nonostante le ustioni sul corpo. Silvia, 19 anni, si getta dalla veranda della cucina: batte la testa sulla ringhiera del secondo piano, la schiena sul tubo del gas, viene trattenuta per qualche istante dai fili del bucato e quindi finisce sul marciapiede del cortile riportando la frattura di due costole e tre vertebre.

rogo di primavalle2

Gli altri due figli, Virgilio di 22 anni, militante missino dei Volontari Nazionali, e il fratellino Stefano di 8 anni, invece, non riescono a gettarsi dalla finestra per scampare alle fiamme. Intrappolati, riescono ad affacciarsi e provano a chiedere aiuto. Alcune foto dell'epoca ritraggono Virgilio proprio mentre, completamente annerito e con il volto già devastato dalle fiamme, cerca di gridare aiuto. Muoiono bruciati vivi nel giro di pochi minuti. I vigili del fuoco li trovano carbonizzati e abbracciati vicino alla finestra che non erano riusciti a scavalcare.

i fratelli mattei

Per la strage di Primavalle Achille Lollo viene condannato con Marino Clavio e Manlio Grillo a 18 anni di reclusione, condanna poi prescritta avendo i tre evitato l'arresto fuggendo all'estero: Clavo e Grillo prima del processo e Lollo dopo il I grado, quando, in attesa dell'appello, viene rilasciato.

rogo di primavalle achille lollo prima pagina del secolo ditalia dopo il rogo di primavalle

rogo di primavalle 3