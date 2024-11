È MORTO, ALL'ETÀ DI 80 ANNI, MURRAY MCCORY, CREATORE DELLO ZAINO "JANSPORT" - MCCORY FONDO' L'AZIENDA NEL 1967, INSIEME ALL'ALLORA FIDANZATA, E INVENTÒ IL PRIMO ZAINO "MODERNO" DOPO AVER ASCOLTATO LE FRUSTRAZIONI DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ DI WASHINGTON, COSTRETTI AD ANDARE DA UN'AULA ALL'ALTRA PORTANDOSI DIETRO PILE DI LIBRI TENUTI INSIEME DA UNA CINGHIA - IL SUO PRODOTTO RIVOLUZIONÒ IL MONDO DELLE BORSE SCOLASTICHE…

(ANSA) - E' morto Murray McCory; con il suo zaino scolastico della JanSport cambiò la vita di milioni di studenti. Aveva 80 anni e il decesso è avvenuto a Seattle quasi un mese fa ma la notizia è stata resa nota solo ora. Citando la figlia Heidi Van Bros, il New York Times scrive che il decesso è avvenuto per arresto cardiaco. Conosciuto fino agli anni '80 con il cognome di Pletz, nel 1967 McCory fondò con l'allora fidanzata Jan Lewis, JanSport, dopo aver vinto un concorso alla University of Washington.

Veniva chiesto di creare di un nuovo prodotto usando alluminio. Da amante della vita all'aperto, aveva a lungo sofferto portando sulle spalle la struttura in legno dei tradizionale zaini da escursionismo. Sviluppò così una struttura in alluminio leggero regolabile a sostegno di uno zaino in nylon che comprendeva anche una sacca per una bottiglia d'acqua. Con la JanSport, il cui nome è un omaggio alla Lewis, la coppia iniziò a creare ogni tipo di attrezzatura per l'aperto.

Nella metà degli anni '70 l'azienda fatturava oltre un milione di dollari, circa sei milioni ora, e il successo fu dovuto ad un nuovo prodotto, quello che loro stessi chiamarono University Bookstore Rucksack. Fu creato dopo aver ascoltato le frustrazioni degli studenti costretti ad andare da un'aula all'altra portandosi dietro pile di libri tenuti insieme da una cinghia.

McCory usò un prodotto già in commercio, ossia uno zaino senza struttura usato per brevi escursioni, e ci aggiunse un fondo rinforzato, delle cerniere in nylon ed altre piccole modifiche per renderlo 'campus-friendly'. Lo zaino originale, il precursore dell'iconico modello della JanSport, SuperBreak, divenne un successo nell'ateneo dello stato di Washington e ben presto fu messo in vendita in tutto i college del paese.

