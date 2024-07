È MORTO ALL’ETÀ DI 55 ANNI FRANCESCO MIRANDA, L’EX MARITO DI ALESSIA PIFFERI, LA DONNA CONDANNATA ALL’ERGASTOLO PER L’OMICIDIO DELLA FIGLIA DIANA – MIRANDA SOFFRIVA DA UN PO’ DI TEMPO DI DOLORI ALLO STOMACO: DUE GIORNI PRIMA DI MORIRE ERA STATO SOTTOPOSTO A GASTROSCOPIA – È STATO APERTO UN FASCICOLO PER OMICIDIO COLPOSO

L'ex marito di Alessia Pifferi, Francesco Miranda, è stato trovato senza vita il 6 luglio nella sua abitazione di via Parea a Milano, nella stessa palazzina in cui viveva la 38enne condannata all'ergastolo per l'omicidio della figlia Diana, nata da un'altra relazione.

Sulla morte del 55enne, che due giorni prima era stato sottoposto a gastroscopia, indaga la Procura. E' stato infatti aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti, un atto dovuto per disporre l'autopsia, già effettuata, ed eseguire gli accertamenti per chiarire eventuali responsabilità mediche.

A quanto ricostruito, Francesco Miranda soffriva da un po' di tempo di dolori allo stomaco e due giorni prima di morire era stato sottoposto a indagini diagnostiche all'ospedale di Melegnano (Milano). Il corpo, sul quale non sono stati riscontrati segni di violenza, è stato rinvenuto dai vigili del fuoco, i quali sono dovuti entrare dal balcone perché la porta era chiusa da dentro.

A lanciare l'allarme era stata la sorella del 55enne che, dopo averlo accompagnato in ospedale per la gastroscopia, non era più riuscita a mettersi in contatto con lui. […]