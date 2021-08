È MORTO ALL’IMPROVVISO IL SINDACO DI CHIAVARI MARCO DI CAPUA: AVEVA 50 ANNI, ERA UNO SPORTIVO (EX VOGATORE) E NON AVEVA PROBLEMI DI SALUTE NOTI. IL MALORE IMPROVVISO MENTRE STAVA PREPARANDO LE VACANZE CHE AVREBBE TRASCORSO INSIEME ALLA MOGLIE E AI DUE FIGLI - DI CAPUA HA VINTO LE ELEZIONI NEL 2017 E SI SAREBBE RICANDIDATO PER IL SECONDO MANDATO. È ARRIVATO AL PRONTO SOCCORSO IN ARRESTO CARDIOCIRCOLATORIO E NON SI È PIÙ RIPRESO - IL 22 LUGLIO AVEVA POSTATO SU FACEBOOK LA SUA FOTO DOPO LA SECONDA DOSE DI VACCINO…

Alessandro Ponte per “il Secolo XIX”

il post di marco di capua dopo il vaccino

«Lo abbiamo salutato dopo pranzo. Ha sorriso e ci ha detto di non disturbarlo con i messaggi, perché voleva godersi una settimana di vacanze con i suoi bimbi. Invece siamo qui, e non riusciamo a crederci». Antonio Segalerba è il presidente del consiglio comunale di Chiavari.

Quando ha saputo del malore che ha colpito il sindaco, si è precipitato al pronto soccorso di Lavagna. Lì ha scoperto che Marco Di Capua, cinquant' anni appena compiuti e sindaco di Chiavari dal 2017, non ce l'aveva fatta. Un malore improvviso in famiglia se lo è portato via, mentre stava preparando le vacanze che avrebbe trascorso insieme alla moglie e ai figlioletti.

«Avevamo pranzato insieme, poi ci siamo salutati», racconta ancora Segalerba, con la voce spezzata dalla commozione. La tragedia si consuma in pochi istanti, nell'abitazione del sindaco in via San Rufino a Chiavari. Di Capua accusa un malore e perde i sensi. È la moglie a chiamare i soccorsi. Il personale medico insieme ai volontari comincia le drammatiche manovre per salvare la vita all'uomo nell'abitazione di Chiavari, poi si decide per un disperato trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna, dove Di Capua arriva già privo di vita.

marco di capua sindaco chiavari

«Con lui se ne va un sindaco giovane, ma che in questi anni ha dimostrato di essere un primo cittadino esperto e capace», dice il presidente della Regione, Giovanni Toti. La notizia della morte di Marco Di Capua raggiunge velocemente gli altri Comuni del Tigullio fino al capoluogo e oltre. «Prima di essere un bravo sindaco innamorato della sua Chiavari, era una bella persona: una preghiera per Marco Di Capua, un abbraccio ai suoi familiari e amici, un pensiero alla sua comunità», commenta Matteo Salvini, leader della Lega. Marco Di Capua era nato a Chiavari nel 1971.

giovanni toti marco di capua

Diplomato all'Istituto commerciale chiavarese, laureato poi in Economia e Commercio all'Università di Genova, aveva cominciato giovanissimo l'attività di commercialista, studio che poi ha diretto insieme alla moglie Michela. Già revisore contabile e consulente tecnico per il Tribunale di Genova, aveva iniziato la carriera politica agli inizi del Duemila, quando aveva ricoperto il ruolo di assessore la Bilancio nella giunta della sindaca Alessandra De Barbieri (2002) e poi ancora nella giunta di Vittorio Agostino (dal 2007 al 2012). Alle elezioni comunali del 2017 Di Capua, che si era presentato sostenuto dai partiti di centro destra, aveva vinto al ballottaggio contro il sindaco uscente Roberto Levaggi.

marco di capua sindaco chiavari

La morte del sindaco Di Capua «rappresenta una grave perdita per l'intera collettività», commenta Edoardo Rixi, deputato e coordinatore Lega Liguria. «Era una persona preparata e leale sul piano istituzionale. Ha sempre dimostrato grande attenzione ai problemi del territorio», aggiunge Raffaella Paita, deputata di Italia Viva. Ex vogatore, da primo cittadino (oltre a fronteggiare l'emergenza Covid) si è battuto anche per la riqualificazione del lungomare chiavarese e della colonia Fara, ristrutturata dopo decenni di abbandono.