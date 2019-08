È MORTO ANTONIO MARINI – MAGISTRATO DI LUNGO CORSO, ALLA PROCURA DI ROMA HA SEGUITO TUTTE LE PIÙ IMPORTANTI INCHIESTE LEGATE ALLA LOTTA AL TERRORISMO, A PARTIRE DALL’OMICIDIO DI ALDO MORO – DAL 2015 ERA IN PENSIONE

Da www.ilmessaggero.it

antonio marini

È morto a Roma Antonio Marini, magistrato di lungo corso con una carriera legata alla lotta al terrorismo. Alla Procura di Roma per oltre 20 anni ha seguito le più importanti inchieste in questo ambito, a partire dal 1978 quando è chiamato a occuparsi del rapimento e l'omicidio di Aldo Moro.

aldo moro

E c'è sempre lui a rappresentare l'accusa al processo contro le nuove Br per l'omicidio di Massimo D'Antona al processo contro gli anarco-insurrezionalisti. Marini è stato anche Pubblico Ministero nel processo sull'attentato a Giovanni Paolo II e come sostituto pg si era occupato anche della morte della studentessa universitaria Marta Russo. In pensione dal 2015, era malato da tempo.

wojtyla 90a897fc14195ea2d571d2edd445aba2 un'immagine di archivio del dicembre 1983, ritrae papa giovanni paolo ii mentre parla con il suo attentatore mehmet ali agca, nel carcere di rebibbia ali agca arresto IL CADAVERE DI ALDO MORO NELLA RENAULT 4 ROSSA LA RENAULT 4 ROSSA IN CUI FU TROVATO IL CADAVERE DI ALDO MORO ritrovamento corpo aldo moro AGGUATO DI VIA FANI - UNO DEGLI AGENTI DI SCORTA DI ALDO MORO LA RENAULT 4 ROSSA IN CUI FU TROVATO IL CADAVERE DI ALDO MORO

