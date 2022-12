MORTO CHE PARLA – IN BRASILE UN UOMO DICHIARATO MORTO DAI MEDICI DELL’OSPEDALE SI È RISVEGLIATO DENTRO LA CELLA FRIGORIFERA DELLE POMPE FUNEBRI – DOPO CINQUE ORE DALLA CONSTATAZIONE DEL DECESSO IL CUORE DEL 62ENNE HA RIPRESO A BATTERE MA L'UOMO È MORTO DOPO QUALCHE GIORNO PER IPOTERMIA...

Gabriella Mazzeo per www.fanpage.it

Era stato dichiarato morto in ospedale ma si è risvegliato all'interno del refrigeratore delle pompe funebri. L'incubo ha per protagonista Jose Ribeiro da Silva, uomo di 62 anni di Gioàs, in Brasile. Il paziente era in cura per un cancro alla lingua e settimane prima aveva subito una tracheotomia. La dichiarazione di morte è stata firmata dal personale ospedaliero prima di consegnare il corpo ai familiari per le esequie.

L'impresa funebre l'ha portato nella località di Rialma, a 100 chilometri dall'ospedale: cinque ore dopo il trasferimento Ribeiro da Silva si è risvegliato nel sacco per i cadaveri, con un principio di congelamento. I necrofori hanno subito allertato i soccorsi. L'uomo è tuttavia morto alcuni giorni dopo per ipotermia. Il medico ospedaliero, che aveva erroneamente attestato il decesso, è stato licenziato.