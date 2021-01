2 gen 2021 13:10

È MORTO MARCO FORMENTINI, IL PRIMO E UNICO SINDACO LEGHISTA DI MILANO DAL 1993 AL 1997 – AVEVA 90 ANNI ED ERA MALATO DA TEMPO. È STATO DEPUTATO E EUROPARLAMENTARE PER DIECI ANNI, NON TUTTI NELLE FILE DEL CARROCCIO CHE LASCIÒ PER PASSARE AI DEMOCRATICI…