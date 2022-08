2 ago 2022 15:50

È MORTO D’INFARTO DEAN KRONSBEIN, L’UOMO D’AFFARI 62ENNE, CADUTO IN MARE DOPO CHE LA SUA BARCA È FINITA SUGLI SCOGLI DELLE ISOLE NIBALI, IN COSTA SMERALDA: L’UOMO È STATO SBALZATO IN MARE, NON AVEVA FERITE, MA AVEVA PERSO CONOSCENZA – A CAUSARE L’INCIDENTE PARE SIANO STATE L’ALTA VELOCITÀ E UNA MANOVRA AZZARDATA PER EVITARE GLI SCOGLI – TRA I PRIMI A SOCCORRERE L’IMBARCAZIONE È STATO LO YACHT DI BERLUSCONI: MA PARE CHE IL CAV NON…