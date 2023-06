1 giu 2023 16:23

LA MOSSA DELL'"UCCELLINO" PER SALVARE GLI ALLOCCONI - TWITTER HA ANNUNCIATO CHE D'ORA IN POI, SARÀ POSSIBILE AGGIUNGERE DELLE "NOTE" SOTTO LE IMMAGINI CREATE CON I BOT, PER AVVERTIRE GLI UTENTI CHE SI TRATTA DI UNA "FOTO-BUFALA" - LE IMMAGINI GENERATE CON L'IA DIVENTATE VIRALI NEGLI ULTIMI TEMPI (COME QUELLE DEL PAPA "BALENCIAGA", DI TRUMP IN MANETTE O DELLA POPPUTA "MINISTRA" GIAPPONESE) HANNO FATTO SCATTARE L'ALLARME DISINFORMAZIONE...