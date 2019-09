CON LA MOSSA DEL GIAGUARO – UN FELINO AVVISTA UN CAIMANO IN ACQUA E DA SOPRA UN ALBERO ATTENDE IL MOMENTO GIUSTO PER POTER SFERRARE L’ATTACCO – DOPO UN’ORA DI ATTESA IL GIAGUARO SI LANCIA E TRA I DUE INIZIA UNA ESTENUATE LOTTA PER LA SOPRAVVIVENZA DOCUMENTATA DA UN FOTOGRAFO – CHI AVRÀ LA MEGLIO?

DAGONEWS

Le straordinarie immagini della lotta per la sopravvivenza tra un giaguaro e un caimano che è stato ucciso dal felino che aveva avvistato la sua cena da sopra un albero.

A scattare le foto è stato il fotografo Kevin Dooley, 58 anni, che si trovava su un’imbarcazione a in Brasile e che ha raccontato di come il giaguaro sia rimasto per un’ora immobile in attesa di poter sferrare il suo attacco.

Quando ha capito che il momento era propizio il felino si è lanciato sulla preda. Tra i due c’è stata una lotta che è andata avanti per dieci minuti: il caimano alla fine si è arreso e il giaguaro ha trascinato via la sua cena.

