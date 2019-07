LA FERRARI FA FLOP IN PISTA MA BOOM IN BORSA – NONOSTANTE L’ULTIMO MONDIALE VINTO RISALGA AL 2007, IL TITOLO DEL MARCHIO DI MARANELLO VANNO A GONFIE VELE: DA INIZIO ANNO HA GUADAGNATO IL 67%, AL SECONDO POSTO TRA LE MIGLIORI BLUE CHIP – COME MAI? C’È IL SOLITO DISCORSO DEL “LUSSO CHE NON VA MAI IN CRISI”, MA ANCHE…