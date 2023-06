MOVIDA FUORILEGGE – LA CLAMOROSA SENTENZA DELLA CASSAZIONE: I RESIDENTI POSSONO CHIEDERE UN RISARCIMENTO AI COMUNI “CHE NON RISPETTANO LE NORME DI QUIETE PUBBLICHE” – I CONTINUI SCHIAMAZZI E I GIOVANI UBRIACHI CHE AFFOLLANO LE STRADE DI UNA CITTÀ CREANO “UN DANNO ALLA SALUTE” PER “IMMISSIONE DI RUMORE”. LA CORTE SI È PRONUNCIATA SU UNA RICHIESTA DI INDENNIZZO INTENTATA DA DUE BRESCIANI CONTRO IL LORO COMUNE, PIÙ DI DIECI ANNI FA…

Estratto da www.ilgiorno.it

movida rimini 8

La movida per le strade di un quartiere crea un danno alla salute per “immissione di rumore” ai suoi residenti, i quali pertanto possono chiedere un risarcimento ai Comuni “che non garantiscono il rispetto delle norme di quiete pubblica e di conseguenza non tutelano la salute dei cittadini”. È questa, in estrema sintesi, la sentenza che la Corte di Cassazione ha pronunciato riguardo a una richiesta di indennizzo intentata da due cittadini di Brescia contro il Comune più di dieci anni fa.

movida violenta a milano 2

Chi ha fatto causa all’amministrazione bresciana, nel 2012, fu Gianfranco Andreoli, fratello dell’allora sindaco della città Adriano, oggi senatore di Forza Italia. Gianfranco risiede in via Fratelli Bandiera, storica strada del capoluogo bresciano che quasi ogni sera si riempie di giovani e universitari. A causa dei continui schiamazzi ed spazientiti dal perdurare della situazione e dall’assenza di risposte da parte del sindaco, ha deciso insieme a un altro residente di chiedere un risarcimento.

MOVIDA ILLEGALE AL CIRCEO

In prima istanza, il tribunale civile lo concesse, obbligando il Comune a versare 50 mila euro […]. […] Il Comune fece ricorso a il caso, alla fine, finì in Cassazione. Oggi, anche la suprema corte ha dato ragione ai residenti. Per i giudici, “la pubblica amministrazione è tenuta ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni e, quindi, può essere condannata sia al risarcimento del danno patito dal privato in conseguenza delle immissioni nocive che abbiano comportato la lesione” del diritto alla salute, “ma anche del diritto alla vita familiare e della stessa proprietà”.

MOVIDA FERRAGOSTO MOVIDA FERRAGOSTO movida coronavirus roma ansa 2 movida roma 6 movida a trastevere 2 movida bologna movida a san lorenzo movida spagna coprifuoco Napoli movida