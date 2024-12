UNA MULTA NON BASTA – UN GIUDICE FEDERALE USA HA RESPINTO L'ACCORDO DELLO SCORSO LUGLIO TRA BOEING E IL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA AMERICANO CHE AVREBBE DOVUTO CHIUDERE IL CASO DEI DUE INCIDENTI MORTALI DELL’AEREO 737 MAX, CHE FECERO 346 VITTIME - IL COLOSSO AEREO AVEVA ACCETTATO DI DICHIARARSI COLPEVOLE DI FRODE E PAGARE UNA MULTA DI 243,6 MILIONI DI DOLLARI, PER AVER VIOLATO UN ACCORDO GIUDIZIARIO DEL 2021. MA IL GIUDICE HA RIFIUTATO, E ORA…

boeing 737 max 8

(ANSA) - Un giudice federale Usa ha respinto l'accordo dello scorso luglio tra Boeing e il dipartimento di giustizia americano in cui il colosso aereo accettava di dichiararsi colpevole di frode a seguito dei due incidenti mortali del 737 Max (346 vittime) e pagare una multa di 243,6 milioni di dollari per aver violato un accordo giudiziario del 2021. Boeing e il dipartimento di giustizia hanno ora 30 giorni per aggiornare la corte su come intendono procedere nel caso, ha sentenziato il giudice Reed C. O'Connor della corte distrettuale settentrionale del Texas

i sensori aoa (angle of attack) del boeing 737 max 8 boeing 737 max 8 CABINA DI PILOTAGGIO DEL BOEING 737 MAX fulmine colpisce un boeing 737 max diretto a panama