MUMMIA MIA! - A SAN BERNARDO, IN COLOMBIA, SONO ESPOSTI 100 MUMMIE NATURALI CHE SI SONO CONSERVATE BENISSIMO- SONO I CORPI DEI RESIDENTI, MORTI NEGLI ULTIMI 100 ANNI, ED EMERSI LA PRIMA VOLTA NEGLI ANNI '50, QUANDO FURONO TRASFERITO UN CIMITERO - GLI ESPERTI CREDONO CHE IL CLIMA E L'ALTITUDINE ABBIANO PRESERVATO I CADAVERI DALLA DECOMPOSIZIONE, GLI ABITANTI SOSTENGONO CHE E' MERITO DELL'ALIMENTAZIONE - FOTO

Dagotraduzione dal Daily Mail

le mummie naturali di san bernardo 3

Nuove sorprendenti foto mostrano "mummie naturali" estremamente ben conservate ospitate in un mausoleo colombiano che si pensa risalgano a soli 100 anni fa. Più di una dozzina di corpi sono esposti in teche di vetro in un mausoleo a San Bernardo, in Colombia, in alto all'interno delle Ande e 40 miglia a sud-ovest della capitale del paese Bogotà.

Il perché siano così ben conservati è un mistero, anche se alcuni esperti pensano che sia a causa del clima e dell'altitudine locali, che potrebbero influenzare la composizione chimica della terra e agire come un imbalsamatore naturale.

le mummie naturali di san bernardo 5

Ma la gente del posto pensa che sia dovuto a una dieta autoctona che include la guatila, nota anche come chayote, un frutto verde e appuntito, anche se questa teoria non spiega perché anche i vestiti delle mummie siano in buono stato di conservazione.

I corpi mummificati di San Bernardo, che appartenevano a persone nate all'incirca negli ultimi 100 anni, furono scoperti per la prima volta negli anni '50 quando fu trasferito un cimitero locale a causa di un'alluvione.

le mummie naturali di san bernardo 6

Le identità dei defunti a San Bernardo sono note, infatti sopra ogni cadavere ci sono delle targhe che offrono descrizioni personali, come ad esempio "Margarita... era molto devota come casalinga, offriva sempre gallette e caffè a tutti".

Alcuni parenti dei morti vengono persino a vedere cosa è rimasto del loro familiare e a porgere omaggi, tra cui un uomo chiamato Ever Pabon, il cui padre è tra i corpi in mostra.

«La maggior parte delle persone che perdono i genitori li mettono sotto terra o li cremano e non possono più vederli», ha detto Pabon al Wall Street Journal nel 2015. «Ma se mi manca, posso vederlo in qualsiasi momento, ed è esattamente com'era nella vita». Il signor Pabon ha detto che visita suo padre ogni due settimane e porta una foto dei suoi resti mummificati sulla schermata di blocco del suo telefono.

le mummie naturali di san bernardo 4

Dopo essere stati recuperati dalla terra, i resti conservati sono stati esposti al pubblico per la prima volta nel 1994, trasformando la piccola città colombiana in un'attrazione turistica insolita e controversa. A quel tempo, un vescovo cattolico romano disse che mostrare le mummie era un segno di mancanza di rispetto per i morti.

Guardando i volti dei corpi, alcuni sembrano avere un'espressione calma, come se fossero morti in pace e conforto, mentre altri sembrano più segnati dall'età. Purtroppo, alcuni dei corpi appartengono a bambini, alcuni ancora indossano vestiti e scarpe e ora sono esposti insieme nelle stesse teche di vetro.

le mummie naturali di san bernardo

Una mummificazione naturale simile è stata osservata a Guanajuato in Messico, dove il gas sotterraneo e la composizione chimica del suolo sono responsabili del fatto che i morti non marciscano. Ma i morti di Guanajuato risalgono alla prima metà del XIX secolo, mentre le mummie di San Bernardo sono relativamente giovani.

