MUORE IN INCIDENTE STRADALE LA MADRE DI BILLY COSTACURTA - L'87ENNE MARGHERITA BECCEGATO POTREBBE AVER AVUTO UN MALORE TALE DA PERDERE IL CONTROLLO DELL'AUTO…

Da www.gazzetta.it

Costacurta

Potrebbe essere stato un malore a far perdere il controllo dell'auto a Margherita Beccegato, 87enne mamma dell'ex difensore Billy Costacurta, che è finita contro una cancellata di un'azienda a Cavaria con Premezzo (Varese) in via Padre Reginaldo Giuliani. L'incidente, avvenuto questa mattina intorno alle 9.30, è costato la vita alla donna, morta sul colpo nell'impatto della sua utilitaria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Busto Arsizio (Varese), unitamente al 118 e alla Polizia Locale, ma per la signora Beccegato non c'è stato nulla da fare. Ora verranno effettuati tutti gli accertamenti del caso.

INCIDENTE DI MARGHERITA BECCEGATO MADRE DI BILLY COSTACURTA