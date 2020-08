17 ago 2020 13:41

MUOVETE IL CULO! - I GENITORI NON SONO TENUTI A MANTENERE UN FIGLIO A VITA: A STABILIRLO È LA CASSAZIONE – LA SENTENZA RIGUARDA UN 35ENNE CHE CONTINUAVA A FARSI MANTENERE DAI GENITORI PER INSEGNARE MUSICA GUADAGNANDO DUE SPICCI. I GIUDICI HANNO DATO RAGIONE ALLA MADRE: “UN FIGLIO NON PUÒ PRETENDERE CHE A QUALSIASI LAVORO SI ADATTI SOLTANTO IL GENITORE…”