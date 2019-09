2 set 2019 19:15

IL MURO E' UN COLABRODO – LA POLIZIA DI FRONTIERA AMERICANA PUBBLICA UN VIDEO IN CUI SI VEDE QUANTO È FACILE PER I MIGRANTI ATTRAVERSARE IL CONFINE COL MESSICO E ENTRARE TRANQUILLAMENTE NEGLI STATI UNITI, PASSANDO PER L'ARIZONA - NEL FILMATO SI VEDONO UNA SESSANTINA DI PERSONE CHE ARRIVANO NEL PUNTO IN CUI FINISCE IL MURO E PASSANO IL CONFINE - VIDEO