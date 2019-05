MARIO ZAMMA

Finora ad oggi gli amici veri (e forse unici) di Pamela Prati non hanno voluto parlare. Gli amici e colleghi che con lei hanno condiviso per anni le tavole del Bagaglino – Salone Margherita, dove è stata a lungo la primadonna. Nessuno ha voluto dire la sua sul giallo mediatico che sta infiammando siti, giornali e tv. Grazie allo scoop di Dagospia che ha smascherato per primo questa farsa (nella quale si intravedono anche diversi reati): il matrimonio stra annunciato della bella showgirl sarda sessantenne con un uomo che non esiste: “Fantomas” Mark Caltagirone.

Come mai chi la conosce bene non ha mai detto niente? A partire dal regista del Bagaglino, grandissimo amico e pigmalione di Pamela, Pierfrancesco Pingitore, che mi ha personalmente risposto di “non sapere nulla di questa storia”. E se poche ore fa il sito Bitchyf lancia lo scoop dell’annullamento delle nozze per “troppa pressione mediatica e perche Pamela ha dei problemi cardiaci”, cosa che la sottoscritta pensava dall’inizio di questo affaire, finalmente uno che la Prati la conosce bene entra a gamba tesa nella vicenda. Per difendere Pamelona.

Si tratta di Mario Zamma, il bravissimo imitatore del Bagaglino. Ieri sera sul suo Facebook ha scritto un post durissimo e con vari errori grammaticali, causati forse dalla fretta. Mario pensa che Pamela stia male, molto male, pensa che sia stata ingannata e se la prende anche con i programmi tv che hanno continuato a inzuppare il biscottino su questa storia. Maurizio Costanzo compreso. Invece di oscurarla, come sarebbe stato più giusto fare. Anche perchè ogni gioco è bello quando dura poco. E questo è durato fin troppo. Sperando che non finisca in tragedia. Ecco quello che ha scritto Mario Zamma:

Dalla bacheca facebook di Mario Zamma

Per diverso tempo non ho detto nulla. Ora voglio dire la mia su questa vicenda di Pamela, premesso che non so realmente come stanno le cose e mi dispiace non saperlo visto che sono suo amico da più di trent'anni ho provato più volte a sentirla ma non mi risponde. Riproverò e andrò anche sotto casa se servirà. Però, come suo amico che le vuole bene, mi sono fatto una idea…

Credo che Pamela stia male, tanto male, come tanti di noi. E anche se fosse, e anche se lei in qualche modo si sia fatta abbindolare da qualche truffatrice, persone malvagie può essere?, ha fatto una stronzata una grande stronzata e allora? La vogliamo distruggere per questo? È sempre una persona e un Essere Umano e un essere umano può sbagliare? o No!!!

pamela prati sposa su gente copertina marco caltagirone

La verità è che viste come stanno le cose non possa più fare un passo indietro credo. Credo posso anche dire che è Indifendibile e Sti gran cazzi io la voglio Difendere. La Cosa più brutta e orrenda è che in questa vicenda nessuno o pochissimi che ho visto si stiano realmente preoccupando di come sta lei.

La verità è che in questo il carosello mediatico voi media ci azzuppate solo il pane zozzoni e aizzate le platee con queste miserie umane. Fate Schifo...Mia Martini l"anno fatta morire dicendo cose assurde su di lei. Ho visto ieri sera Il Costanzo Show nel parlare di lei tutti a deriderla una persona una vera signora del nostro mondo sicuramente molto meno colpevole di tante altre.

Mi dovrei preoccupare del fatto che uno sta male e non della stronzata di cui stiamo parlando i(Noi del nostro Prezioso mondo intendo) Mi meraviglio di Lei Dottore Costanzo che qualche settimana fa a difeso pubblicamente a spadatratta Corona ..e mi ero meravigliato perché lei lo avesse difeso e perché mai poi ho pensato d'altronde una possibilità la si deve dare anzi la si dovrebbe dare.

Perché lei non ha usato la stessa sensibilità, mi sono molto dispiaciuto. Bei tempi quando lei nella sua preziosa trasmissione ospitava gente del calibro di Falcone e Borsellino...Vedere quei servi giullari che ieri sera solo per farsi belli hanno dato i il peggio di loro ..Sicuro che nessuno di noi non abbia uno scheletro nell'"Armadio ...Diffidate dei moralisti.

