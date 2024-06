IN UN’EPOCA IN CUI L’IMMAGINE È TUTTO, I PERSONAL TRAINER PASSANO PER NUOVI GURU.

Estratto dell’articolo di Candida Morvillo per il “Corriere della Sera”

Il modello inarrivabile è Daniel Westling, 50 anni, inizi da personal trainer, un presente da duca di Västergötland e Altezza Reale, e un futuro da re di Svezia in virtù del matrimonio con l’erede al trono Vittoria, sposata nel 2010 dopo averla allenata e sedotta. Oggi e qui, più modestamente, abbiamo Cristiano Iovino, il personal trainer che sarà testimone di Francesco Totti nella causa di divorzio, raccontando, come ha già fatto ai giornali, che con Ilary Blasi non prese solo un caffè («Non si può parlare di storia. Direi piuttosto di una frequentazione intima»).

Non proprio un comportamento da gentleman il suo, o da «gentlemen» per dirla con Claudio Pallitto e con una delle perle da lui inanellate quando concorreva nel reality di Italia 1 Tamarreide. Un’altra era «essì circonciso, essì», per invitare un rivale a essere più conciso.

Pallitto, nuovo amore di Micaela Ramazzotti dopo la separazione da Paolo Virzì, è il personal trainer del momento: una sua frase fuori posto al ristorante avrebbe innescato una lite con piatti e sedie che volavano e l’intervento dei carabinieri.

I personal trainer sono i nuovi protagonisti della cronaca rosa, pure della cronaca tout court, vedi Iovino pestato sotto casa, forse da Fedez, di sicuro da una banda di sette o otto spostati in spedizione punitiva tutta da chiarire. […]

Il regista e l’attrice sono stati la coppia d’oro del cinema italiano, tre i film insieme (Tutta la vita davanti, La prima cosa bella, La pazza gioia); due figli, il matrimonio nel 2009, la separazione annunciata nel marzo 2023.

C’erano anche i figli al ristorante L’Insalata Ricca di Roma, piazza Albania. Virzì era col maschio quattordicenne, Micaela era con la figlia di undici anni e con Pallitto.

Non bisognerebbe mai frequentare i posti nel radar degli ex, perché poi si rischia d’incontrarli. Pare che Virzì abbia detto qualcosa alla ragazzina e che Pallitto avrebbe reagito con un «fatti i fatti tuoi». Viene in mente quando, facendo il tamarro alla Tamarreide, diceva: «Ne ho visti tanti in giacca e cravatta che so’ peggio de noi».

I personal trainer, il sospetto è questo, sono i nuovi sex symbol. Elisabetta Canalis, dopo George Clooney e dopo il marito chirurgo Brian Perri, si è fidanzata col suo allenatore e insegnante di boxe Georgian Cimpeanu. Pure Tina Cipollari, 58 anni, storica «tronista over» di Uomini e Donne ha fatto sapere di essere fidanzata col suo Pt. I forum online sono pieni di domande come queste: «È vero che i personal trainer fanno spesso sesso con le donne che si occupano di allenare?»; o «come capire se piaci al tuo personale trainer?». Fra chi dice la sua, c’è pure chi si appella alla «sindrome del mentore» e spiega che innamorarsi «del maestro» è fatale.

In un’epoca in cui l’immagine è tutto, i personal trainer passano per nuovi guru. Proliferano ovunque, si moltiplicano sotto nuove etichette come i couple trainer (che alleano le coppie) e i wedding trainer (che allenano i promessi sposi). Se non ne hai uno, non sei nessuno.

Niente o quasi fa status symbol come avere il Pt. Da qui a perdersi fra le sue braccia palestrate, spesso tatuate, il passo è breve. Ci sono cascate Britney Spears e Madonna, che con Carlos Leon ha avuto la figlia Lourdes Maria, e chi ci casca, forse, chi sa, come loro, si sente un po’ una star.

Claudio Pallitto, 39 anni, palestra all’Appio Tuscolano, periferia di Roma, appare accanto a Micaela Ramazzotti all’ultima Mostra del cinema di Venezia, dove lei presenta il suo primo film da regista, Felicità. Appaiono in un post in cui saltano sul letto ed è l’inizio di una sfilza di selfie e foto in spiaggia, dal fioraio con dono di rose rosse e bacio, e in palestra, ovviamente.

Su Instagram, lui sfodera romanticismo, muscoli e tatuaggi. Pure una maglietta da Superman. Era una vecchia conoscenza dei coniugi Virzì: da aspirante attore, ha recitato in due film di Paolo, Siccità e Tutti i santi giorni, e una parte ce l’ha anche nella Felicità di Micaela. Diceva lei in un’intervista a 7, al suo esordio da regista: «La famiglia perfetta non esiste. In molti casi, se si scoperchia il pentolone dei legami, escono mostri».

Se non i mostri, capita che volino coperchi, pugni, piatti, sberle. Cose che succedono quando si passa dal confronto intellettuale a quello muscolare.

