18 mar 2021 17:50

LA MUSICA È FINITA PER LEVINE - MATTIOLI: “ERA UN GRANDE DIRETTORE E SOPRATTUTTO UN GRANDISSIMO DIRETTORE D' OPERA: LA PRIMA CARATTERISTICA È PREMESSA NECESSARIA MA NON SUFFICIENTE ALLA SECONDA. AVEVA IL SENSO DEL TEATRO E AMAVA I CANTANTI. PER DIRE: ERA UNO DEI POCHISSIMI CAPACI DI FAR ANDARE A TEMPO PAVAROTTI (BEH, QUASI) E DI IMPEDIRE ALLA CABALLÉ DI…”