28 ott 2024 17:38

I MUSICISTI, I PROSSIMI ROTTAMATI DALLA TECNOLOGIA - UN ROBOT VIOLONCELLISTA HA SUONATO CON L'ORCHESTRA SINFONICA DI MALMO, IN SVEZIA - SI TRATTA DELLA PRIMA ESIBIZIONE DI UNA MACCHINA CON DEI MUSICISTI IN CARNE E OSSA - L'AUTOMA NON UTILIZZA L'IA PER LE SUE PERFORMANCE, MA VIENE PROGRAMMATO DIRETTAMENTE SEGUENDO LO SPARTITO MUSICALE - IL COMPOSITORE FREDRIK GRAN, SOSTIENE DI NON VOLER SOSTITUIRE I MUSICISTI UMANI: "HO SCELTO DI CREARE MUSICA CHE TRASMETTA ANCHE EMOZIONI, CREANDO FORSE UN PARADOSSO CONSIDERANDO CHE..." - VIDEO