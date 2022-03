MUSK D'ORIENTE - I LEGAMI TRA ELON MUSK E LA CINA PREOCCUPANO IL CONGRESSO DEGLI STATI UNITI, ANCHE TRA I REPUBBLICANI, DA SEMPRE TRA I SUOI PIU' ACCANITI SOSTENITORI - A FARE PAURE SONO LE INFORMAZIONI RISERVATE POSSEDUTE DALLA SPACE X ANCHE ATTRAVERSO I FORNITORI STRANIERI CHE POTREBBERO AVERE LEGAMI CON PECHINO: "SU QUESTO, IL CONGRESSO NON HA BUONI OCCHI"

I legami di Elon Musk con la Cina stanno causando disagio a Washington, anche tra alcuni legislatori repubblicani che sono stati tra gli ardenti sostenitori dell'imprenditore miliardario.

Le preoccupazioni sono incentrate sul potenziale che ha la Cina di accedere alle informazioni riservate possedute dalla Space Exploration Technologies Corp., controllata da Musk, anche attraverso i fornitori stranieri di SpaceX che potrebbero avere legami con Pechino.

Alcuni legislatori sono anche turbati dalla mancanza di linee chiare tra SpaceX e la casa automobilistica Tesla Inc., anch'essa gestita da Musk e con ampie operazioni in Cina. Tesla ha sviluppato pacchetti di batterie avanzate frutto della ricerca dei cinesi e la Cina ha adottato una tecnologia per batterie meno costosa sostenuta da Mr. Musk.

Le preoccupazioni sorgono nel mezzo di una feroce rivalità tra Stati Uniti e Cina che di recente è stata alimentata dall'attenzione della Cina sulla tecnologia spaziale. La tensione è in aumento anche per la partnership del presidente cinese Xi Jinping con il presidente russo Vladimir Putin.

Il rappresentante Chris Stewart (R., Utah), sta cercando informazioni riservate a Capitol Hill con funzionari di agenzie tra cui il National Reconnaissance Office, che coordina il lancio dei satelliti dell'intelligence, per determinare se il governo cinese ha collegamenti diretti o indiretti con SpaceX.

«Sono un fan di Elon Musk e SpaceX, ma chiunque sarebbe preoccupato se ci fossero intrecci finanziari con la Cina», ha affermato Stewart, un membro senior della House Intelligence Committee. «Il Congresso non ha buoni occhi su questo».

I rappresentanti di Mr. Musk, SpaceX e Tesla non hanno risposto alle richieste di commento.

Il signor Stewart vuole anche scoprire se qualche azienda con legami cinesi ha investito in SpaceX, che non è quotata in borsa.

Tesla è quotata in borsa e nel 2017 il gigante tecnologico cinese Tencent Holdings Ltd. ha rivelato di aver acquistato il 5% delle azioni della casa automobilistica. Musk ha affermato che si trattava di più di un semplice investimento: nell'annunciare lo sviluppo, ha twittato di essere «felice di avere Tencent come investitore e consulente di Tesla».

Tencent ha rivelato nel 2018 che la sua proprietà è scesa al 4,97%, e da allora non ha comunicato altro. Alla domanda se Tencent possiede ancora azioni Tesla, un rappresentante di Tencent ha affermato di non poter fornire alcuna informazione.

Tencent possiede l'app di messaggistica WeChat che l'ex presidente Donald Trump ha cercato di vietare negli Stati Uniti e che rimane sotto un controllo di sicurezza da parte dell'amministrazione Biden.

La Cina è uno dei più grandi mercati di Tesla, grazie in gran parte al sostegno del Partito Comunista Cinese e del signor Xi. Le autorità cinesi hanno concesso al signor Musk prestiti a basso interesse, terreni a basso costo e altri incentivi per una struttura di Shanghai aperta nel 2019 dove vengono assemblati i veicoli Tesla e i pacchi batteria.

Nel 2018 e all'inizio del 2019, Tesla ha dovuto affrontare problemi finanziari poiché il suo stabilimento di produzione statunitense non è riuscito a produrre abbastanza auto per soddisfare le aspettative e l'azienda era a corto di fondi.

Nel 2019 e nel 2020, Tesla ha ricevuto due prestiti da banche cinesi, secondo il rapporto annuale 2021 dell'azienda, inclusa una struttura da 1,4 miliardi di dollari per aiutare con la costruzione della sua fabbrica a Shanghai. L'anno scorso, Tesla ha rimborsato 614 milioni di dollari che doveva alle banche in base agli accordi e ha chiuso entrambe le strutture, ha affermato la società.

La Casa Bianca ha rifiutato di commentare i potenziali rischi per la sicurezza derivanti dai legami cinesi di Musk.

Il segretario al Commercio Gina Raimondo, il cui dipartimento condivide la responsabilità della salvaguardia della tecnologia statunitense, ha affermato che le aziende statunitensi devono prestare particolare attenzione nei rapporti con la Cina.

«È certamente vero che le pratiche coercitive, le pratiche anticoncorrenziali della Cina, le pratiche che cercano di rubare la nostra proprietà intellettuale o rubare la nostra tecnologia e il nostro know-how sono ben documentate», ha affermato. «E quindi qualsiasi uomo d'affari che fa affari con la Cina dovrebbe essere estremamente diffidente. E spero che non si impegnerà mai in alcun comportamento che metta a rischio la nostra sicurezza nazionale».

L'ambasciata cinese non ha risposto a una richiesta di commento.

Il senatore Marco Rubio (R., Fla.), il massimo repubblicano nella commissione per l'intelligence del Senato, ha presentato a dicembre un disegno di legge per affrontare la minaccia che la Cina ottenga l'accesso ai segreti della tecnologia spaziale tramite terze parti.

Il disegno di legge impedirebbe alla National Aeronautics and Space Administration e ad altre agenzie governative statunitensi di aggiudicare contratti a società con fornitori che hanno legami con la Cina e richiederebbe una maggiore divulgazione degli investimenti cinesi in società statunitensi coinvolte nel settore del lancio spaziale privato.

«Qualsiasi azienda operante in Cina sarà messa sotto pressione e sfruttata dal Partito Comunista Cinese», ha affermato Rubio in una dichiarazione al Wall Street Journal, riferendosi alle operazioni Tesla di Musk in Cina.

Il signor Rubio è uno dei principali destinatari delle donazioni della campagna del signor Musk e la Florida ospita diverse strutture di lancio, tra cui il Kennedy Space Center della NASA, utilizzato da SpaceX.

Le preoccupazioni sui potenziali rischi per la sicurezza sono state esacerbate dall'elogio di Musk per la Cina, hanno affermato i legislatori. Oltre ad essere vista come una minaccia alla sicurezza, la Cina si è allineata con la Russia ed è stata accusata di opprimere le minoranze uigure nella sua remota regione dello Xinjiang, un'accusa contestata da Pechino.

Il 31 dicembre, il signor Musk ha aperto uno showroom nella capitale dello Xinjiang, Urumqi, poche settimane dopo che il presidente Biden ha firmato un disegno di legge approvato dal Congresso per richiedere alle società statunitensi che importano prodotti dallo Xinjiang di dimostrare che non sono stati fabbricati con forza lavoro.

«Le multinazionali stanno aiutando il Partito Comunista Cinese a coprire il genocidio e il lavoro degli schiavi nella regione», si legge in un tweet dell'ufficio del Senato di Rubio, in risposta alla mossa di Musk.

All'inizio di questo mese, il signor Musk ha ospitato l'ambasciatore cinese negli Stati Uniti, Qin Gang, presso la fabbrica di Tesla a Fremont, in California. «Ho avuto un colloquio stimolante con @elonmusk oggi», ha twittato in seguito il signor Qin, «sulle auto in circolazione, le star nel cielo, la ricerca del cervello umano, il senso della vita sulla terra e il nostro futuro nello spazio».

In occasione del 100° anniversario del Partito Comunista Cinese, l'anno scorso, Musk ha twittato che «la prosperità economica che la Cina ha raggiunto è davvero sorprendente, soprattutto nelle infrastrutture!».

«La Cina è fantastica secondo me», ha detto Musk in un podcast di luglio 2020 da Automotive News. «La gente lì - ci sono molte persone intelligenti e laboriose ... mentre negli Stati Uniti vedo sempre più compiacimento e diritto».

L'ex senatore repubblicano Cory Gardner del Colorado ha definito tali commenti come «sorde rispetto alle legittime preoccupazioni per la sicurezza nazionale dei membri del Congresso».

Nel 2019, Gardner ha cercato di aggiungere una disposizione alla legislazione relativa alla NASA che avrebbe richiesto all'agenzia spaziale di considerare se SpaceX o altre società di lancio spaziale statunitensi avessero legami finanziari con società cinesi e controllate dall'estero.

Dopo che i membri della commissione per il commercio del Senato hanno accettato di includere la disposizione del signor Gardner, i lobbisti di SpaceX hanno intrapreso uno sforzo per eliminare con successo il disegno di legge, ha affermato Gardner.

Anche diversi democratici della commissione per l'intelligence del Senato sono diffidenti nei confronti dei legami di Musk con la Cina e stanno monitorando le sue mosse, secondo un assistente della commissione.

Come i repubblicani, i democratici hanno opinioni contrastanti su Musk. Molti democratici lo lodano per aver suscitato entusiasmo per i veicoli elettrici e per aver sostenuto gli sforzi per affrontare il cambiamento climatico. Allo stesso tempo, Tesla utilizza una forza lavoro non sindacale, il che non piace al signor Biden e ad altri democratici pro-sindacati. Tesla è il principale produttore mondiale di veicoli elettrici, ma il signor Musk non era tra i dirigenti automobilistici invitati alla Casa Bianca l'anno scorso per un evento per raccogliere sostegno per l'industria.

Molti repubblicani, nel frattempo, rimangono fan di Musk per aver sfidato i regolatori federali su alcune questioni e lo hanno elogiato per aver creato concorrenza nel settore dei lanci spaziali.

«Tesla e SpaceX sono grandi aziende americane. Ed Elon è uno dei più grandi innovatori del nostro paese e un vero patriota», ha affermato Matt Sparks, portavoce del leader della minoranza della Camera Rep. Kevin McCarthy (R., California), uno dei primi campioni di Mr. Musk.

«Non c'è assolutamente nulla che suggerisca trasferimenti di tecnologia forzati di alcun tipo, sia in Tesla che in SpaceX», ha affermato Sparks.