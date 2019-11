MUTANDE STUPEFACENTI - A ROMA UNA DONNA È STATA ARRESTATA DOPO CHE I CARABINIERI LE HANNO TROVATO 100 GRAMMI DI COCAINA NEGLI SLIP – VIAGGIAVA INSIEME AD ALTRE TRE PERSONE IN AUTO QUANDO È STATA FERMATA PER UN CONTROLLO: I MILITARI HANNO VISTO CHE ERA PIUTTOSTO MALCONCIA E LEI È ENTRATA NEL PANICO. FINCHÉ…

Da “il Messaggero – Cronaca di Roma”

Quando i Carabinieri della Stazione Roma Prenestina l' hanno fermata in viale Palmiro Togliatti era nervosissima. Poco dopo si è capito il motivo. La donna, una romana incensurata, era entrata nel panico perché nascondeva droga in mezzo agli slip. La 46enne viaggiava insieme ad altre 3 persone a bordo di un' utilitaria parecchio malconcia, con la carrozzeria ammaccata e con un finestrino «rattoppato». Sono passati proprio di fronte alla «gazzella» ferma a lato strada.

I militari, notando l' auto in quelle condizioni, hanno deciso di fermarli per un controllo. Mentre loro verificavano i documenti d' identità e di circolazione, la donna era entrata in uno stato di agitazione fortissimo. Portata in caserma, è stata perquisita da personale femminile dei Carabinieri. E a quel punto sono spuntati oltre 100 grammi di cocaina che lei teneva nascosti nei suoi indumenti intimi. Per la 46enne è scattato l' arresto con l' accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ora si trova agli arresti domiciliari in attesa dell' udienza di convalida.

