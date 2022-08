NANCY PELOSI È A MENO DI UN’ORA DA TAIPEI E I CINESI SI PREPARANO – PECHINO MUOVE I CARRI ARMATI NELLA COSTA DI FRONTE ALLO STRETTO DI TAIWAN: CHE SUCCEDERÀ QUANDO LA SPEAKER DEL CONGRESSO USA ATTERRERÀ? PER ORA LA CINA CONTINUA A MINACCIARE GLI STATI UNITI: “TRADITORI, SONO IL PIÙ GRANDE DISTRUTTORE DELLA PACE ODIERNA. SI PREOCCUPANO SOLO DEI LORO INTERESSI E GIOCANO CON IL FUOCO, DIVENTANDO NEMICI DI 1,4 MILIARDI DI CINESI” – IL SEGRETARIO DI STATO USA, BLINKEN: “SE CI SARÀ CRISI SARÀ RESPONSABILITÀ DELLA CINA”

AEREO DI PELOSI A MENO DI UN'ORA DA TAIWAN

carri armati cinesi nella costa di fronte allo stretto di taiwan

(ANSA) - L'aereo Usa finora usato dalla presidente della Camera americana Nancy Pelosi e dalla delegazione del Congresso nella missione in Asia è a meno di un'ora da Taiwan: il sito web di monitoraggio dei voli Flightradar24, che ha ammesso di aver avuto difficoltà nella gestione dell'enorme numero di collegamenti registrati, ha indicato per la prima volta la destinazione finale di 'Tsa', Taipei Songshan Airport, lo scalo della capitale usato per fini civili e militari. Allo stato, il Boeing C-40C (Spar19) della Us Air Force sta per lasciare le ultime isole delle Filippine.

CINA ALL'ATTACCO, USA 'TRADITORI' SU TAIWAN

il video cinese di minacce per la visita di nancy pelosi a taiwan

(ANSA) - La Cina va all'attacco degli Usa, accusati di "tradimento" sulla questione di Taiwan e di essere "il più grande distruttore della pace odierna" nell'imminenza della visita di Nancy Pelosi a Taipei. Il ministro degli Esteri Wang Yi, in una nota, ha detto che il principio della Unica Cina "è il consenso universale, la base politica per gli scambi della Cina con altri Paesi, il nucleo di interessi fondamentali e una linea rossa e di fondo insormontabili". Alcuni politici "si preoccupano solo dei propri interessi, giocano apertamente con il fuoco su Taiwan e diventano nemici di 1,4 miliardi di cinesi che non finiranno mai bene".

nancy pelosi azhar azizan harun

TAIWAN: BLINKEN, SE CI SARÀ CRISI SARÀ RESPONSABILITÀ DELLA CINA

(ANSA) - "Se Nancy Pelosi deciderà di visitare Taiwan e la Cina tenterà di creare una crisi o di far salire la tensione, la responsabilità sarebbe interamente di Pechino".

Lo ha detto il segretario di Stato americano, Antony Blinken, parlando ieri a New York a margine della Decima conferenza del Trattato di non priliferazione delle armi nucleare. Blinken ha ribadito che il "congresso è indipendente" e che molti suoi membri hanno visitato Taiwan in passato.

TAIWAN: MOSCA, 'POSSIBILE VISITA PELOSI PURA PROVOCAZIONE'

il video cinese di minacce per la visita di nancy pelosi a taiwan

(ANSA) - Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che "tutto ciò che riguarda questo tour e una possibile visita a Taiwan" della presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, "ovviamente ha un carattere puramente provocatorio". Lo riporta l'agenzia Interfax. La Russia appoggia la Cina sulla questione di Taiwan e comprende le preoccupazioni di Pechino per la possibile visita della speaker della Camera Usa, aggiunge la Tass, citando il Cremlino.

prove di evacuazione a taiwan

AEREO DI PELOSI VERSO TAIWAN VIA INDONESIA E FILIPPINE

(ANSA) - L'aereo Usa finora usato dalla presidente della Camera americana Nancy Pelosi e dalla delegazione del Congresso si starebbe dirigendo verso Taiwan seguendo una rotta molto più ampia per evitare il mar Cinese meridionale, dopo la partenza avvenuta nel pomeriggio. Secondo il sito web di monitoraggio dei voli Flightradar24, il Boeing C-40C (Spar19) della Us Air Force sta per approcciare le Filippine dopo aver attraversato lo spazio aereo di Malaysia, Singapore e Indonesia.

carri armati si muovono a xiamen 1

L'aereo della speaker, atteso in serata a Taipei, si sta dirigendo verso nord puntando Mar delle Filippine e Canale di Bashi, dove sono schierati la portaerei Usa Ronald Reagan e il suo gruppo d'attacco, vicino a Taiwan. La Reagan, di base a Yokosuka in Giappone, sta operando con l'incrociatore lanciamissili Uss Antietam e il cacciatorpediniere Uss Higgins.

Nell'area, tra l'altro, c'è anche la nave d'assalto anfibia Uss Tripoli, parte di un dispiegamento nella regione iniziato all'inizio di maggio dal suo porto di origine di San Diego. Nel primo pomeriggio a Kuala Lumpur, a complicare gli scenari già incerti, è atterrato un altro Boeing C-40C (Spar20) sempre della Us Air Force proveniente da Tokyo.

nancy pelosi in malesia TAIWAN - PARATA DI NAVI DA GUERRA AMERICANE carri armati cinesi nella costa di fronte allo stretto di taiwan taiwan cina nancy pelosi al parlamento di kuala lumpur nancy pelosi a taiwan militari a taiwan prove di evacuazione a taiwan il volo di nancy pelosi su flightradar troppi accessi e flightradar crasha nancy pelsosi halimah yacob singapore tensione usa taiwan prove di evacuazione a taiwan 3 carri armati si muovono a xiamen prove di evacuazione a taiwan 2