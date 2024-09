NAOMI CAMPBELL PEGGIO DI CHIARA FERRAGNI! - LA "VENERE NERA" AVREBBE USATO I SOLDI DEL SUO ENTE DI BENEFICENZA ("FASHION FOR RELIEF") PER PAGARSI IL SOGGIORNO IN UN HOTEL A CINQUE STELLE A CANNES, TRATTAMENTI BENESSERE, SERVIZIO IN CAMERA E SIGARETTE - LA TOP MODEL AVREBBE DEVOLUTO SOLO UNA PICCOLA PARTE DEI MILIONI RACCOLTI - PER QUESTO È STATA ESCLUSA PER CINQUE ANNI DALL'INCARICO DI AMMINISTRATORE FIDUCIARIO DELL'ENTE...

La supermodella britannica Naomi Campbell è stata esclusa per cinque anni dall'incarico di amministratore fiduciario dell'ente benefico da lei fondato Fashion for Relief, per aiutare i giovani «colpiti da avversità», dall’Ebola al Covid alla povertà.

Questo dopo che la Charity Commission avrebbe riscontrato una grave e cattiva gestione dei fondi dell'ente: Naomi avrebbe usato i soldi dell'ente per pagarsi il soggiorno in un hotel a cinque stelle a Cannes , in Francia , nonché trattamenti benessere, servizio in camera e sigarette. La top model insomma avrebbe devoluto solo una piccola parte dei milioni raccolti da eventi di moda e glamour a buone cause.

La Charity Commission, che registra e regolamenta le organizzazioni benefiche in Inghilterra e Galles, aveva avviato un'indagine su Fashion for Relief nel 2021. L'indagine, come riportano il The Guardian e altri quotidiani inglesi, non ha trovato alcuna prova che i fiduciari abbiano preso provvedimenti per garantire che i metodi di raccolta fondi fossero nel migliore interesse dell'ente di beneficenza né che il denaro speso fosse ragionevole rispetto alle entrate generate.

Sarebbero dunque stati effettuati pagamenti non autorizzati per centinaia di migliaia di sterline a uno degli altri amministratori fiduciari di Campbell. La collega fiduciaria di Campbell, Bianka Hellmich, che l'inchiesta ha scoperto aver ricevuto 290mila sterline in consulenze non autorizzate, è stata squalificata dall'incarico di fiduciaria per nove anni. La terza fiduciaria, Veronica Chou, per quattro anni.

Ha inoltre dichiarato di aver riscontrato che alcune spese di raccolta fondi erano frutto di cattiva condotta o cattiva gestione da parte dei fiduciari dell'ente di beneficenza.

