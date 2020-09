''LA SECONDA ONDATA? NON ARRIVA CON IL VENTO E CON LA PIOGGIA, MA COI COMPORTAMENTI DI TUTTI'' - ILARIA CAPUA: ''PER ORA L'ITALIA HA FATTO UN BUON LAVORO, SOPRATTUTTO GUARDANDO ALL'ESTERO. MA IL VIRUS NON SI È INDEBOLITO. DOBBIAMO IMPARARE A CONVIVERCI, BISOGNA CHE CE NE FACCIAMO UNA RAGIONE, CI TIRIAMO SU LE MANICHE. SIAMO IN UNA SITUAZIONE ECCEZIONALE CHE TRASFORMERÀ LE NOSTRE VITE. FINO AL VACCINO…''