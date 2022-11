16 nov 2022 12:30

NASCERE AL SUD E' UNA CONDANNA - L’ALLARME DI “SAVE THE CHILDREN”: UNA BAMBINO CHE NASCE NEL MERIDIONE HA UN’ASPETTATIVA DI VITA DI 3,7 ANNI IN MENO RISPETTO A UNO CHE NASCE AL CENTRO-NORD – IL DIVARIO DELLA SPERANZA DI VITA IN BUONA SALUTE È ANCORA PIÙ ALLARMANTE: UNA BAMBINA CHE NASCE IN CALABRIA RISCHIA DI PERDERE LA SALUTE 15 ANNI PRIMA RISPETTO A CHI NASCE IN TRENTINO - AUMENTARE L'AUTONOMIA DELLE REGIONI E' LA SOLUZIONE PER UNA SANITÀ MIGLIORE?