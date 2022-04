NASCOSTA IN UNA LOCALITÀ SEGRETA, LA MOGLIE DI ZELENSKY OLENA RACCONTA LA SUA “RESISTENZA”: “SE QUI RESTANO MOLTI CIVILI, RISULTA DIFFICILE PER I MILITARI PROTEGGERE LE CITTÀ. ORA SONO CONCENTRATA SULLA QUESTIONE UMANITARIA. STIAMO EVACUANDO BAMBINI DISABILI E ORFANI, E I MALATI DI CANCRO PERCHÉ POSSANO CONTINUARE LE CURE IN POLONIA E IN FRANCIA. TUTTI I NOSTRI OSPEDALI SI SONO SPOSTATI NEI RIFUGI…”

Estratto dell’articolo di Brunella Giovara per “la Repubblica”

ZELENSKY CON LA MOGLIE OLENA E I FIGLI

Olena Zelenska, first lady dell'Ucraina in guerra, target dei russi esattamente come il marito. Vive con i due figli in una località segreta, dove lavora all'organizzazione dei Convoy for life che espatriano i bambini, soprattutto quelli malati.

Lei ha scelto di restare in Ucraina, ma avrebbe potuto comodamente andare all'estero, al sicuro. Perché ha preso questa decisione?

«Perché adesso è questo il mio compito di first lady, e anche la mia vocazione. Mio marito è qui, io sto qui. Poi, tutti hanno il diritto di andarsene. Se non puoi aiutare nella resistenza, allora è meglio se te ne vai. I civili non devono diventare scudi umani, o vittime. E poi, se qui restano molti civili, risulta difficile per i militari proteggere le città.

Quindi è necessario che le famiglie, in particolare i bambini e gli anziani, lascino la zona di guerra. Meglio essere un rifugiato che morire».

olena zelenska

[…] Lei è sposata dal 2003, ma da quando conosce suo marito?

«Ci siamo conosciuti a scuola, a Kryvyi Rih, la nostra città di origine. Siamo stati insieme fin dall'infanzia, ma abbiamo iniziato la nostra storia quando avevamo 18 anni». […]

Lei e suo marito siete nati quando c'era ancora l'Unione Sovietica. Cosa ricorda di quegli anni?

«Era il periodo dell'infanzia, quando i tuoi genitori sono ancora giovani e non ci sono problemi, ma solo feste con regali, viaggi d'estate al mare o sul fiume ma tutto questo non è legato all'Urss. Oggi i russi stanno facendo un ritorno al passato, che è una cosa senza senso. Quel Paese non esiste più, e non potrà esistere più. È finito tanto tempo fa. Con questa guerra, i russi hanno solo aumentato il divario tra noi e loro. Questa è la differenza; noi guardiamo al futuro, loro al passato». […]

VOLODYMYR ZELENSKY CON LA MOGLIE OLENA

[…] Cosa fa lei, in concreto?

«Sono concentrata sulla questione umanitaria. Stiamo evacuando bambini disabili e orfani, e i malati di cancro perché possano continuare le cure in Polonia e in Francia. Tutti i nostri ospedali si sono spostati nei rifugi, e come sa nell'oncologia non si può sbagliare, quindi abbiamo concordato che questi bambini devono essere curati all'estero. E lo facciamo perché così possiamo avvicinare l'Ucraina alla vittoria: salvando i nostri figli. È un lavoro che sto portando avanti con le first ladies di tutto il mondo, che voglio ringraziare. Stiamo conducendo una "guerra dell'informazione", spiegando che questa non è una "operazione speciale", ma un massacro, un omicidio collettivo». […]

olena zelensky 1 volodymyr e olena zelensky 3 olena zelensky 2 volodymyr e olena zelensky 1 volodymyr e olena zelensky 2