28 ott 2019 19:10

UN NASO STUPEFACENTE – UN 48ENNE, DETENUTO IN UNA PRIGIONE AUSTRALIANA, HA VISSUTO 18 ANNI CON UN PALLONCINO CONTENENTE MARIJUANA NEL NASO – L’UOMO AVEVA RICEVUTO IL “REGALINO” DALLA FIDANZATA DURANTE UAN VISITA E, PER ELUDERE I CONTROLLI DELLA POLIZIA, SI ERA FICCATO IL PALLONCINO IN FONDO FINO A NON RIUSCIRE PIÙ A RECUPERARLO – SI ERA CONVINTO DI AVERLO INGERITO, FINO A QUANDO…