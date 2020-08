È NATA UNA STELLA! – VITA, OPERE E COMPLOTTI DI STELLA IMMANUEL, LA SVALVOLATA DOTTORESSA ANTI-CORONAVIRUS PREFERITA DA TRUMP E DA MADONNA – CREDE CHE A PORTARE IL CORONAVIRUS SIA STATO LO SPERMA DEL DIAVOLO E CHE L’ORIGINE DELLE MALATTIE SESSUALI SIANO GLI ACCOPPIAMENTI CON LE STREGHE – NEL 2015 HA FONDATO UNA CHIESA E PREDICA CONTRO GLI “ILLUMINATI”, CHE VOGLIONO DISTRUGGERE IL MONDO ATTRAVERSO ABORTO, MATRIMONI GAY E POKEMON, METTENDO DNA ALIENO NEI MEDICINALI E USANDO I VACCINI PER…

Estratto dell'articolo di Anna Lombardi per “la Repubblica”

stella immanuel

In principio fu un demone: poi, arrivò il Covid-19. Perché a portare il coronavirus sulla Terra è stato senza dubbio il seme del diavolo. Parola, pardon, verbo, di Stella Immanuel, 55 anni, la dottoressa di origini camerunensi, laureata in Nigeria, ma pediatra a Houston, Texas, che piace pure a Donald Trump.

Sarà perché la santona del web tutta spiriti, alieni e dicerie è una strenua sostenitrice di quell’idrossiclorochina sorbita per due settimane pure dal presidente come “prevenzione” al virus. Nonostante il controverso farmaco antimalarico sia sconsigliato dalle autorità: e da fior di scienziati.

stella immanuel 2

«Medico, scrittore, imprenditore, ministro di Dio, ascia di guerra del Signore». La dottoressa convinta che le malattie sessuali dipendano dagli accoppiamenti nei sogni con demoni e streghe, si presenta proprio così sulla sua pagina Facebook.

Nuova eroina della destra complottista dopo che un suo video girato mentre predica sulla scalinata della Corte Suprema, a Washington, è stato postato come “imperdibile” dal figlio di Trump, Donald Jr., e subito rilanciato pure dal padre. Quell’endorsement l’ha trasformata, in una notte, in una stella del web.

twitter banna donald trump jr

(...) Quel video della discordia, poche ore dopo è stato cancellato. Eliminato da Facebook, Twitter e YouTube, dopo aver avuto 14 milioni di visualizzazioni. Apriti cielo: la dottoressa non ha gradito l’epurazione dei social e ha evocato su Facebook la vendetta divina («se non lo ripristinate Gesù Cristo distruggerà il server»).

(...) È una strenua oppositrice delle mascherine: «Non servono», ripete in quel video rilanciato pure da Trump. Che poi è solo una delle sue bizzarre teorie. Fin dal 2015 nei video-sermoni della chiesa da lei fondata, la Fire Power Ministries (sacerdoti del potere del fuoco) sostiene che è in atto il piano di una società segreta chiamata “Illuminati” — come la setta immaginata da Dan Brown nel bestseller Angeli e Demoni — per distruggere il mondo attraverso aborto, matrimonio gay e giochi per bambini come i Pokemon.

donald trump anthony fauci

Gli illuminati usano i vaccini per allontanare da Dio. E mettono Dna alieno nei medicinali. Washington, d’altronde, è governata da rettiliani: metà uomini e metà serpenti, che fanno della lotta per il governo degli Stati Uniti una guerra santa fra forze del bene e del male. Insomma, in principio fu un demone. E ora alla Casa Bianca manca solo l’esorcista.

il post di madonna con il video cospirazionista di stella immanuel stella immanuel 1 anthony fauci il tweet del portavoce di donald trump jr sul ban di twitter trump jr retwitta steve bannon contro fauci il tweet contro fauci del direttore dei social media della casa bianca dan scavino madonna stella immanuel stella immanuel su facebook stella immanuel 2 stella immanuel stella immanuel 3