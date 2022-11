16 nov 2022 14:39

NATALE ALLA MECCA! NON È IL TITOLO DELL'ULTIMO CINEPANETTONE: BABBO NATALE, LE RENNE E GLI ALBERELLI ILLUMINATI ARRIVANO IN ARABIA SAUDITA! - ALESSANDRA MENZANI: "VA BENE, L’ARABIA SAUDITA STA CAMBIANDO E PURE IN FRETTA MA ADDIRITTURA ACCOGLIERE UNO DEI SIMBOLI PIÙ LONTANI DALLA SUA TRADIZIONE… NON C’È DAVVERO PIÙ RELIGIONE!" - "L’ISLAM È LA RELIGIONE DEL REGNO, LE CHIESE E I CIMITERI NON ESISTONO, COSÌ COME I LUOGHI DI CULTO DI ALTRE FEDI. DUNQUE FA UN CERTO SENSO NOTARE…"