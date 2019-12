27 dic 2019 12:53

NATALE ROSSO SANGUE – È MORTO IL 26ENNE ACCOLTELLATO DA UN COETANEO IN UNA DISCOTECA IN PROVINCIA DI SASSARI - DOPO UN ALTERCO AL BANCONE DEL BAR LA VITTIMA È STATA COLPITA CON UN COLTELLO: È RIUSCITO A PARARE IL PRIMO COLPO CON IL BRACCIO, MA IL SECONDO L’HA COLPITO IN PIENO VENTRE – TRASPORTATO IN OSPEDALE È DECEDUTO POCHE ORE DOPO: L’AGGRESSORE HA PROVATO A NASCONDERSI, MA…