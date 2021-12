A NATALE SIAMO TUTTI PIÙ STRONZI - UN SENZATETTO ROMENO È STATO AGGREDITO E RAPINATO VICINO ALLA BASILICA DI SAN PIETRO DURANTE LA NOTTE DI NATALE – I DUE AGGRESSORI, ANCHE LORO ROMENI DI 32 E 33 ANNI, SONO STATI ARRESTATI DAI POLIZIOTTI DOPO UN INSEGUIMENTO A PIEDI – LA VITTIMA È STATA RICOVERATA CON IL NASO ROTTO, UN TRAUMA CRANICO E FACCIALE, CONTUSIONI ALLO ZIGOMO, MENTE UNO DEI DUE MALVIVENTI…

Raffaella Troili per “il Messaggero”

senzatetto vaticano 1

Un incubo all'ombra del Cupolone. Un cittadino romeno di 54 anni, senza fissa dimora, è stato aggredito e rapinato vicino alla basilica di San Pietro a Roma. È successo a Natale, in largo del Colonnato. I due aggressori, anche loro romeni di 32 e 33 anni, sono stati arrestati dai poliziotti del commissariato Borgo.

In particolare, i due malviventi dopo aver preso a pugni sul volto il 54enne, sono scappati via e inseguiti e raggiunti dai poliziotti hanno aggredito anche questi ultimi, provocando a uno degli agenti alcune lesioni. La vittima è stata portata in codice giallo all'ospedale Santo Spirito. I due malviventi sono stati arrestati per rapina in concorso, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

senzatetto vaticano 2

ALL'ALBA

Erano le cinque del mattino quando si è scatenata la furia di quei due vicino ai colonnati dove si riparano barboni e sbandati. Un pestaggio violento, tanto che le grida d'aiuto dell'uomo hanno allertato gli agenti del commissariato Borgo, in servizio di vigilanza dinamico nell'area del Vaticano: era stato colpito più volte con dei pugni al volto da quei due rapinatori che alla fine erano riusciti a portargli via lo zaino che portava in spalla.

senzatetto vaticano 3

Dopo l'inseguimento i poliziotti sono riusciti a fermarli all'altezza di via di Porta Angelica. Dopo una vera e propria zuffa, gli agenti sono riusciti a bloccare i due. Rimasta ferita la vittima è stata quindi trasportata dall'ambulanza del 118 all'ospedale Santo Spirito con un trauma cranico e facciale, contusioni allo zigomo ed il naso rotto. Venti i giorni di prognosi per il 54enne. Medicato nello stesso nosocomio anche uno degli agenti aggrediti dalla coppia di rapinatori.

senzatetto vaticano 4

I PRECEDENTI

Gioie e dolori sotto i colonnati della basilica di San Pietro. Qualche anno fa una clochard romana che viveva lì con il marito sempre grazie all'aiuto degli agenti ha dato alla luce una bambina, sul marmo bianco, il gelo. Il Papa offrì loro una casa, anche loro finirono ricoverate al Santo Spirito, la mamma di 36 anni e la piccola Irene, di due chili e 900 grammi.

senzatetto vaticano 5

Ma il più delle volte nonostante gli sforzi e i presidi non sono liete le notizie che arrivano da sotto i colonnati di San Pietro dove molti senza tetto si lasciano vivere e morire. E dove spesso i residenti puntano l'indice sul degrado, i bivacchi, i cartoni e la scarsa pulizia di una zona monumentale dove ogni giorno passano migliaia e migliaia di turisti e pellegrini. Escrementi, clochard, degrado e risse continuano a esser fotografati e segnalati. L'odore acre di urina e abbandono non rende accogliente l'arrivo in piazza per chi si avvicina al Vaticano. La piazza è presidiata, ma spesso qualcosa va storto. R.Tro.