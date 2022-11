NATASSIA DREAMS E’ UNA PORNOSTAR NATA UOMO E DIVENTATA DONNA A TUTTI GLI EFFETTI DOPO IL TAGLIO DELL’AUGELLO - BARBARA COSTA: “È UNA NEWYORCHESE, DI 44 ANNI, BISEX, CON UN SEX APPEAL POTENTE, E PADRONA DI UN FISICO IMPORTANTE - È LA PRIMA PORNOSTAR EX TRANS A ESSERSI SOTTOPOSTA A RIAFFERMAZIONE DI GENERE: È PERÒ LA PRIMA A SEGUITARE NEL PORNO COME PRIMA. AL PARI DELLA PROSTITUZIONE TRANS, PER CUI LA RIMOZIONE DEL PENE SIGNIFICA LA PERDITA DEI CLIENTI, COSÌ NEL PORNO QUELLE OPERATE SONO STATE RIFIUTATE. NATASSIA DREAMS HA SCONVOLTO QUESTO ASSIOMA DECIMANDO GUASTE CERTEZZE…”

Barbara Costa per Dagospia

Il pene non c’è più. Al suo posto, una vagina. Nuova. Perfetta. E porno perfettamente funzionante!!! Natassia Dreams è pornostar nata maschio, vissuta 25 anni come trans, e da qualche mese femmina a tutti gli effetti. E scrivo femmina e non donna perché Natassia è ora una persona con un sesso femminile che se si sente donna buon per lei, ma donna è costruzione maschile, in sé e per sé concetto ancora dal principio costruire. E Natassia è una persona nata in un corpo altro, e oggi con seno e cure ormonali e assegnazione del sesso a cui sanamente sente di appartenere.

È una newyorchese, di 44 anni, bisex, con un sex appeal potente, e padrona di un fisico importante, che dispone tra porno e moda. Natassia non è la prima pornostar ex trans a essersi sottoposta a riaffermazione di genere: è però la prima a seguitare nel porno come prima.

Dopo il lungo e laborioso percorso di preparazione mentale e fisica all’operazione, l’articolata operazione in sé, e il seguente iter di recupero durato quello fisico sui tre mesi, quello psichico tuttora in corso con sedute dal terapeuta… dopo siffatta ascesa Natassia si è presentata sul set con la nuova "socia" di lavoro e l’ha fatta debuttare in "Single Black Female", porno con Kira Noir e dove la neo vagina è messa alla porno prova con sex toys, linguate, sforbiciate, lubrificata a volontà, e dita e ogni atto che le due si sono scoperte in agio a eseguire.

La stessa Natassia specifica che il rientro sui set non combacia con il battesimo del suo vergine sesso: lei dice di averla personalmente testata prima masturbandosi e poi con un uomo che l’ha penetrata ma solo con dita e le ha fatto sesso orale. La sua vagina risponde entusiasta.

Natassia è la prima ex trans che torna sui set dopo l’operazione e ne riscuote orgasmi e approvazione. Mi duole dirlo ma va forte denunciato: il porno è trans vecchio!!! O meglio, era trans vecchio prima che Natassia Dreams lo catapultasse nel presente: prima, alle pornostar trans era sconsigliatissimo togliere il pene, ovvero ciò per cui erano chiamate a lavorare.

Non importava che queste persone vivamente sentissero il bisogno di operarsi: la rimozione del loro sesso maschile segnava la fine del loro lavoro nel porno. Al pari della prostituzione trans, per cui la rimozione del pene significa la perdita considerevole dei clienti, così nel porno se sei trans sei – eri! – imprigionata al tuo pene. In massa le pornostar operate sono state dal porno rifiutate. Un rifiuto imperniato sul fatto che il porno è un business, e che la perdita del tuo pene equivale alla perdita di chi il tuo porno col tuo pene compra.

Natassia Dreams ha sconvolto questo assioma decimando guaste certezze. Sta scrollando il porno da fondamenta marce a cui s’era illuso e aggrappato. Natassia guida una rivoluzione che segue la scelta di attori etero di pornare con attrici trans sebbene solo da attivi. Il passivo lo fanno gli attori pansex, come Dante Colle, lui pure condottiero di un ribaltone senza precedenti: Dante gira con donne e uomini e gay e trans e chiunque tu sessualmente sia.

Non si fomenta il caos sessuale bensì si schiodano steccati semi arrugginiti! Natassia Dreams è nel porno da quasi 20 anni, cioè da quando il porno era tutt’altro: lei ha iniziato proprio quando il genere trans mutava da nicchia a produzione industriale, e però rimanendo al suo interno… un ghetto! Nell’ambiente porno chi si esibiva con performer trans finiva "macchiato": per troppo tempo i e le trans sono stati erroneamente percepiti a maggiore rischio contagio di malattie.

Sono stati gli attori porno a cambiar le cose, come Jessica Drake, tra le prime a crearsi il suo studios dove girare con chi le pare, trans comprese. Però tale porno di Drake e accoliti è oggi dequalificato a stereotipo: troppa enfasi sul pene trans e sulla sua turgidità ed erezione, e fin troppa enfasi sulla sottomissione del corpo trans.

La rivoluzione di Natassia Dreams marcia sul crollo dei cliché, cerca un nuovo pubblico, e lo trova: il riscontro del suo porno con Kira Noir e dei seguenti lo attestano. Le/i trans – ex e no – nel porno muovono affinché la categoria "trans" sia abolita, per performer che sono persone, con identità sessuale propria e tale nel loro privato ma che non deve motivare il porno che fanno. Quando Pornhub, nel 2017, ha posto i video trans come genere a sé e non più tra i feticismi, fu criticato per il ritardo. E ora, che fa? Quando trillerà la "trans non più" sveglia?

