Ivan Rota per Dagospia

Le idee più balzane sul cast del Grande Fratello Vip: tra chi si autocandida e chi dice di essere stato chiamato arriviamo a un centinaio di persone, manco Ben Hur. Ci sarà la coppia formata dai nuotatori Leonardo Tumiotto, che partecipò alla sesta edizione dell’Isola dei Famosi e fece un calendario hot di culto, e il collega nuotatore Alessio Boggiato , campione del mondo nel 2001?

Che la vulcanica e ironica contessa faccia impennare gli ascolti non è un segreto per Alfonso Signorini e per gli autori del GF Vip. Si dice che la Patrizia de Blanck potrebbe entrare come concorrente unico con il suo caro amico influencer ventenne Lorenzo Castelluccio che vanta molti follower su Instagram, rubrichista fisso su Rai Isoradio nel programma “L’autostoppista” di Igor Righetti. Fu proprio Signorini, durante un’ospitata della de Blanck nel dicembre scorso al GfVip6, a chiederle in diretta di tornare nella casa come concorrente. Con una novità del genere lo spettacolo pirotecnico sarebbe assicurato.

E per non farci mancare niente ecco che Nathalie Caldonazzo, ex concorrente del GF Vip, si candida come opinionista per l’edizione del 2023!!! E a proposito di opinionisti, la silurata Adriana Volpe spende parole buone sulla riconfermata Sonia Bruganelli quando lo scorso anno si vedeva chiaramente che non sI sopportavano. La Volpe (senza uva) dice che vuole tornare a condurre: “Ormai con il fatto che in corsa entrano nuovi personaggi, il Grande Fratello può durare anche due anni. Io avevo proposto di mettere una donna al primo mese di gravidanza e di farla partorire nella casa. Però mi hanno detto che era troppo rischioso” . No comment.

andrea delogu e stefano de martino 1

Si è parecchio malignato sulla forte amicizia tra Andrea Delogu e Stefano Di Martino palesando tra i due un possibile flirt nonostante lui sia (ri)accasato con Belen Rodriguez e lei con il modello Luigi Bruno. Il gossip si é riacceso a causa del cantante Mika che , ospite di Tim Summer Hits presentato dalla coppia, ha detto : “Siete una bella coppia, nel senso romantico…”

Come Patrizia Pellegrino anche le sorelle Selassie (ex GF Vip), fatte fuori da Tale e Quale Show. Carlo Conti le ha trovate poco convincenti. Ha trovato convincente invece Valeria Marini che non è proprio Mina. E la giuria non sarebbe ora di cambiarla o almeno rinfoltirla?

“Le corna sono come le scarpe, tutti nella vita ne abbiamo portati almeno un paio”; ecco la frase diventata virale detta da Martina Maggiore dopo la fine della relazione con il cantante Cesare Cremonini. Si dice che lui si sia infatuato di una giovane scrittrice…

Dopo il matrimonio il sogno di Francesca Pascale è quello di trasformare in un agriturismo la sua tenuta acquistata un po’ di tempo fa. La struttura si trova a Trequanda, in provincia di Siena. Paola Turci invece sta registrando il nuovo disco a San Gimignano per non star lontano dalla “neo sposa”.

Alessandro Cecchi Paone ha celebrato ieri a Milano il matrimonio, o unione civile più correttamente, tra il re del musical Michel Altieri, che venne scoperto da Luciano Pavarotti, e il compagno Roberto Gobbi. Altieri per anni è stato protagonista della versione teatrale di

La Bella e la Bestia. Per i due sposi festa sino a tarda notte alla Fonderia Napoleonica.

Le sciure milanesi fanno sentire sempre la propria voce: così dal libro La Milanese - la giornalista del Corriere della Sera e scrittrice Michela Proietti - adesso è passata al podcast, facendo ancora una volta strike : già in testa in tutte le classifiche di ascolto. A Milano nella nuova BMW House nel quadrilatero grande parata meneghina per festeggiare l’autrice. A brindare al successo Marialuisa Trussardi, Diva Moriani, Enzo Manes fondatore di Dynamo Camp, il designer Andre Castrignano, Massimiliano Finazzer Flory, lo chef Andrea Berton con la moglie Sandra, il bambino del milanese Imbruttito Leornardo Uslengo, l’attore Francesco Butteri, Sara Turetta, fondatrice di Save the Dogs, che ha duettato con Mauro Cervia , il veterinario dei cani celebrities, Mario Draghi compreso. A fare gli onori di casa Carlo Botto Poala direttore marketing Bmw

Chi è quel famosissimo cantante che, nonostante una nuova relazione, ha conservato il suo “scannatoio” a Courmayeur? É un viavai di splendidi ragazzi palestrati.

