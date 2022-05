20 mag 2022 09:47

È NATO, È NATO (E ‘STI CAZZI?) – RIHANNA È DIVENTATA MAMMA: LA CANTANTE NON HA DATO L’ANNUNCIO UFFICIALE, MA SECONDO ALCUNI TABLOID AMERICANI LA 34ENNE AVREBBE DATO ALLA LUCE UN MASCHIETTO LO SCORSO 13 MAGGIO A LOS ANGELES – NON È STATA UNA GRAVIDANZA SERENA PER RIRI: PRIMA I RUMOR SULLE CORNA DEL COMPAGNO ASAP ROCKY E POI L’ARRESTO DEL RAPPER PER…- VIDEO