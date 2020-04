A CHE SERVE L'APP SE NON SARÀ ''QUASI'' OBBLIGATORIA? BOH! - SALTA L'IPOTESI DI PENALIZZARE CHI NON INSTALLERÀ ''IMMUNI''. INVECE CI SARANNO DEGLI INCENTIVI. ''MA SE NON SARÀ ALMENO SUL 60% DEGLI SMARTPHONE, NON SERVIRÀ A MOLTO'' - IL PROF DI DIRITTO: ''ALLORA SAREBBE MEGLIO IL BRACCIALETTO ELETTRONICO, CHE È UGUALE PER TUTTI E NON ESPONE A RISCHIO I DATI''